La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició un procedimiento de oficio contra el diputado Sergio Mayer tras su solicitud de licencia para participar en el reality show La Casa de Los Famosos.

De acuerdo con fuentes del partido, se le señala por una presunta falta de congruencia y compromiso con el encargo legislativo para el cual fue electo, al abandonar sus funciones parlamentarias por un proyecto de entretenimiento privado.

Ante medios de comunicación, Alcalde Luján dijo que será la CNHJ quien determine si procede o no una sanción contra Mayer Bretón.

“Lo que opino es que le toca a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) determinar; entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar”, declaró en un video publicado por el medio "La Capital" de Guerrero.

De acuerdo con los estatutos de Morena, el procedimiento podría derivar desde una amonestación pública hasta la suspensión de sus derechos partidistas, dependiendo de la gravedad que determine la comisión.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a los estrados de la CNHJ, se observó que el documento no se ha hecho público.

