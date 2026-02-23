El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de elementos de las Fuerzas Armadas durante la reciente operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder y fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien fue abatido el pasado domingo.

En redes sociales, el diplomático resaltó la valentía, compromiso y servicio de los patriotas mexicanos, valores que, dijo, “nunca serán olvidados en los dos lados de la frontera”.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. Quienes hemos portado el uniforme comprendemos el dolor de perder a un hermano o hermana en el cumplimento del deber, pero su sacrificio nunca es en vano”, expresó Johnson.

En su mensaje, destacó que estas acciones contribuyen a que las familias mexicanas y estadounidenses vivan con mayor paz y seguridad, por lo que aseguró que se une a “honrar su memoria hoy y siempre”.

En la conferencia matutina de este lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que tras el operativo encabezado por la Defensa Nacional en Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas en al menos 20 entidades del país, como bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a establecimientos.

El secretario de Seguridad detalló que en Jalisco hubo seis agresiones, que dejaron un saldo de 25 elementos de la Guardia Nacional (GN) muertos, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado; además, una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes del crimen organizado.

“La población puede tener la certeza de que el gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el país. El compromiso del gabinete de seguridad es proteger a la población y garantizar la paz. México cuenta con instituciones sólidas y un Estado que actúa con determinación”, expresó durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

