Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”; fue utilizado en 2015 para derribar helicóptero de la Fuerza Aérea

Realizan necropsia a "El Mencho"; FGR identifica genéticamente el cuerpo del líder del CJNG y dos sujetos más

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"; así cazaron al capo desde el cielo

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, , informó que durante el operativo en , donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, , se confiscaron armas de alto poder, incluyendo granadas y lanzacohetes, con capacidad para enfrentar fuerzas militares y aeronaves oficiales.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta en Palacio Nacional, Trevilla Trejo explicó que entre lo decomisado se encontraron dos lanzacohetes de uso militar, uno de fabricación rusa tipo RPG y otro modelo RL-83 Blindicide de origen belga, así como 7 armas largas, 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores.

Lanzacohetes ruso tipo RPG utilizado por "El Mencho". Foto: AFP
Detalló que ambos dispositivos están diseñados para y derribar objetivos aéreos, lo que confirmó el nivel de preparación bélica del grupo criminal que operaba en la región sur de Jalisco.

El mando también recordó que este mismo tipo de armamento fue utilizado para derribar un helicóptero de la en el municipio Autlán de Navarro durante una operación que buscaba capturar a “El Mencho”en 2015.

Lanzacohetes ruso tipo RPG utilizado por "El Mencho". Foto: Defensa
Además, indicó que durante la para la detención de “El Mencho”, los escoltas del capo impactaron un helicóptero militar, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia.

