El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que durante el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se confiscaron armas de alto poder, incluyendo granadas y lanzacohetes, con capacidad para enfrentar fuerzas militares y aeronaves oficiales.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Trevilla Trejo explicó que entre lo decomisado se encontraron dos lanzacohetes de uso militar, uno de fabricación rusa tipo RPG y otro modelo RL-83 Blindicide de origen belga, así como 7 armas largas, 8 vehículos, 2 racer, cartuchos y cargadores.

Lanzacohetes ruso tipo RPG utilizado por "El Mencho". Foto: AFP

Detalló que ambos dispositivos están diseñados para perforar blindajes y derribar objetivos aéreos, lo que confirmó el nivel de preparación bélica del grupo criminal que operaba en la región sur de Jalisco.

Lee también Como en 2015, CJNG inhibió un helicóptero militar en operativo contra "El Mencho"

El mando también recordó que este mismo tipo de armamento fue utilizado para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el municipio Autlán de Navarro durante una operación que buscaba capturar a “El Mencho”en 2015.

Lanzacohetes ruso tipo RPG utilizado por "El Mencho". Foto: Defensa

Además, indicó que durante la persecución en una zona boscosa para la detención de “El Mencho”, los escoltas del capo impactaron un helicóptero militar, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr