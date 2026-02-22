El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más prolíficas y violentas del mundo según la DEA, ha perdido a su líder este domingo, después de que autoridades federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo en Tapalpa, en su estado bastión.

La captura y posterior deceso del narcotraficante ha desencadenado una oleada de violencia y bloqueos en al menos 20 entidades de la República. Ante estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo en sus redes sociales un llamado a la calma y manifestó su reconocimiento a las Fuerzas Armadas.

El CJNG, bajo el liderazgo de “El Mencho”, fue el cártel responsable de ataques armados contra civiles y funcionarios que movilizaron al Gabinete de Seguridad en conjunto, debido a nivel de peligrosidad.

Desde el derrumbe de un helicóptero hasta los fallidos atentados contra el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; y el periodista Ciro Gómez Leyva, este es un repaso de algunos delitos de alto impacto ordenados desde las cúpulas de esta facción criminal, considerada terrorista por el gobierno de Donald Trump.

CJNG de “El Mencho” derribó un helicóptero militar en 2015

El 1 de mayo de 2015, durante el sexenio priista de Enrique Peña Nieto, el Cártel Jalisco Nueva Generación orquestó un ataque contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana, para evitar la captura de “El Mencho”, incidente que dejó alrededor de siete miembros del Ejército muertos.

La aeronave fue derribada en el municipio de Villa Purificación, en Jalisco, con un lanzacohetes RPG de fabricación rusa cuando las fuerzas de seguridad realizaban tareas de vigilancia.

Las fuerzas federales mexicanas habían iniciado acciones de seguridad en el estado, luego de ataques del crimen organizado que provocaron bloqueos de carreteras y quema de comercios y vehículos en 25 municipios.

En la aeronave viajaban 18 elementos: cinco de tripulación, 11 pasajeros militares y dos de la Policía Federal, estos últimos participaban en el primer día de labores de la llamada “Operación Jalisco”.

Tras estos hechos, el entonces presidente de México encabezó una ceremonia privada en la que se rindió homenaje póstumo al personal que la Sedena fallecido.

El mandatario federal estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Marina-Armada de México, Francisco Vidal Soberón, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

En el Campo Militar 1, Peña Nieto ofreció sus condolencias y entregó el lábaro patrio a familiares de los fallecidos en la Operación Jalisco. “La ceremonia luctuosa incluyó una salva de fusilería y un toque de silencio”, informó la Presidencia de la República.

El atentado contra Omar García Harfuch

El 26 de junio de 2020, año de la pandemia de Covid-19, el hoy secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El ataque, atribuido al CJNG por el entonces secretario de Seguridad capitalina, ocurrió cerca de las 18:30 horas, cuando alrededor de 28 sicarios provenientes de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México y un colombiano ejecutaron el plan.

La emboscada dejó un saldo de tres personas muertas, cinco lesionados y 19 detenidos. Entre ellos, José Armando “El Vaca”, acusado de ser el autor intelectual del atentado.

Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que García Harfuch resultó con heridas leves y estaba siendo atendido.

“La policía tiene mando y está trabajando para garantizar la seguridad de la ciudad y reitero mi compromiso para garantizar la seguridad y la paz y aquí no hay marcha atrás, tenemos un gran secretario de seguridad”, dijo la hoy Presidenta.

CJNG orquesta atentado contra Ciro Gómez Leyva

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, reportó en sus redes sociales el periodista Ciro Gómez Leyva la noche del 15 de diciembre de 2022.

La entonces jefa de Gobierno capitalina, Sheinbaum Pardo, informó esa noche que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Harfuch, inició diligencias para dar con los responsables.

El 11 de enero de 2023 informó que, como parte de la investigación, la SSC y la Fiscalía CDMX efectuaron 12 cateos simultáneos que, como resultado, dejaron los primeros 10 detenidos por este caso.

Fue casi tres años después cuando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) determinó por la declaración de Pool Pedro Gómez Jaramillo “El Pool”, detenido por el atentado, que la agresión estaba ligada al CJNG.

“El Pool” reveló que en una reunión en casa de Armando Escárcega “El Patrón”, autor intelectual de la agresión, éste dijo que el ataque era “encargo del señor Mencho”.

De acuerdo con la declaración, “El Patrón” le dio una fotografía del comunicador y le ordenó localizarlo e identificar sus movimientos y rutas para orquestar el ataque.

Asimismo, señaló que Héctor Martínez Jiménez, "El Bart", "ElYeyé" y "El Dedos", también aprehendidos, recibieron adiestramiento en manejo de armas en un campamento del Cártel Jalisco Nueva Generación en Ciudad Guzmán, Jalisco, antes de perpetrar el crimen.

em