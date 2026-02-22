Más Información

"El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

Estos son todos los eventos deportivos cancelados o reprogramados por la violencia en Jalisco; minuto a minuto

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Cae “El Mencho”, el narco más peligroso de México; fue abatido, federales confirman

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias , la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió a sus obispos en todo el país comunicar le oportunamente las incidencias que se llegaren a presentar en sus diócesis, con el fin de establecer un mapa de riesgo que permita alertar a las autoridades y generar indicadores de protección para sacerdotes y feligreses.

A través de una comunicación interna, firmada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, la coordinación entre sacerdotes y autoridades civiles, así como el Ejército, debe priorizar la seguridad de la población.

“En medio de estos momentos de violencia y tensión social que vive nuestra nación, encomendamos a todos bajo la protección maternal de la Virgen de Guadalupe, Reina de la Paz, para que interceda por México y nos conceda serenidad, prudencia y fortaleza en la construcción de la paz”, se lee en la carta interna del Episcopado.

Además de ello, recomiendan a sacerdotes y obispos seguir puntualmente las recomendaciones de protección para la , sobre todo este día, que es domingo de celebraciones eucarísticas.

También los exhortaron a evitar “la difusión de rumores o información no confirmada que pueda generar confusión, alarma social o desinformación”, tanto en redes sociales como en las eucaristías.

