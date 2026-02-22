Más Información

Reportan muerte de “El Mencho” en operativo; fuentes federales confirman el deceso

Bloqueos y quema de vehículos en Michoacán y Jalisco; violencia se extiende tras operativo en Tapalpa

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

San Pedro, Coah. , titular de la Secretaría de Bienestar, refrendó que “vamos a seguir trabajando por el bienestar sin distingos”.

Durante la entrega de Programas de Bienestar encabezada por la presidenta en San Pedro, Coahuila, Montiel informó que 70 mil mujeres en la entidad reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Destacó que los programas de Bienestar son un derecho constitucional: “Es resultado de la lucha del pueblo; es muy importante decirles que con los , 13.5 millones de personas salieron de la pobreza”.

“Aquí en la reciben ya 70 mil mujeres mujeres coahuilenses, reciben su pensión de 3 mil 100 bimestrales. También nuestra presidenta se comprometió a que los programas de bienestar siguieran y se fortalecieran”, destacó.

