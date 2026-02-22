San Pedro, Coah. Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, refrendó que “vamos a seguir trabajando por el bienestar sin distingos”.

Durante la entrega de Programas de Bienestar encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en San Pedro, Coahuila, Montiel informó que 70 mil mujeres en la entidad reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Le también Pensión del Bienestar: hoy 22 de febrero, último día para registrarte; conoce los requisitos

Destacó que los programas de Bienestar son un derecho constitucional: “Es resultado de la lucha del pueblo; es muy importante decirles que con los programas de bienestar, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza”.

“Aquí en Coahuila la reciben ya 70 mil mujeres mujeres coahuilenses, reciben su pensión de 3 mil 100 bimestrales. También nuestra presidenta se comprometió a que los programas de bienestar siguieran y se fortalecieran”, destacó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/LL