Mujeres Bienestar 2026: ¿qué documentos se necesitan para el registro?; consulta aquí

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó el pasado lunes 9 de febrero que el periodo de registro para recibir la Pensión Mujeres Bienestar se abrirá del 16 al 22 de febrero de 2026.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar, impulsados por el Gobierno de México. Tiene el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años, reconociendo toda una vida de trabajo de las mujeres.

Para este año, el programa ofrecerá un apoyo económico de 3 mil 100 pesos entregados de manera bimestral a todas las beneficiarias, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de manera directa y sin intermediarios.

Lee también: Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring en "King Royale"; le ofrece millonaria cifra

La Pensión Mujeres Bienestar ofrecerá de manera bimestral 3 mil pesos. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

¿Qué documentos se necesitan para el registro?

En esta ocasión el registro se realizará de manera presencial, en los módulos físicos establecidos en las entidades federales. Para ubicar tu módulo, ingresa al portal digital ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y coloca el nombre de tu entidad y municipio. Rellena la casilla del captcha y da clic en buscar.

Cada módulo tendrá un horario de atención de lunes a domingo de las 10:00 a las 16:00 horas. En caso de no poder realizar el registro presencial, se puede solicitar una visita domiciliaria. Por otra parte, los documentos que deberás presentar para realizar el registro sin retrasos o eventualidades son:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

(credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad) CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento (legible)

(legible) Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

De acuerdo con Montiel Reyes, se instalaron más de 2 mil 500 módulos para realizar el registro este año en todo el territorio mexicano.

Lee también: Día de la Mujer Mexicana 2026: ¿por qué se conmemora este 15 de febrero?; esto se sabe

Pensión Mujeres con Bienestar 2026. Foto: Creada con IA

¿Quiénes deben realizar el registro?

Las personas que quieran sumarse al programa y recibir el apoyo económico, únicamente deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Ser residente de la República Mexicana.

Finalmente, este lunes 16 de febrero de 2026 deben realizar su registro, las personas cuyo apellido paterno comience con la letra A, B y C.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm