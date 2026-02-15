Más Información

Día de la Mujer Mexicana 2026: ¿por qué se conmemora este 15 de febrero?; esto se sabe

Día de la Mujer Mexicana 2026: ¿por qué se conmemora este 15 de febrero?; esto se sabe

¿Por qué a mi gato le gusta acostarse cerca de la ventana?; conoce el significado

Marx Arriaga fuera de la SEP; así reaccionaron las redes con una lluvia de memes

¿Cómo proteger a tu perrito en temporada de calor?; conoce estos tips antes de sacarlo a pasear

Este domingo 15 de febrero se conmemora el a nivel nacional, una iniciativa que busca reconocer la lucha de la mujer por ejercer sus derechos civiles, políticos electorales, laborales, económicos y sociales a lo largo de la historia, entre obstáculos, fracasos y avances significativos.

Esta fecha fue impulsada en 1960 por la escritora y dramaturga Maruxa Vilalta, junto a la licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón y otras organizaciones de sociedad civil. A la par de la iniciativa se fundó el Comité de Servicio Social y Cultural A.C., enfocado en la promoción de actividades artísticas, culturales y sociales.

Este festejo tiene como antecedente el reconocimiento de los de la mujer en México durante el periodo del presidente Adolfo Ruíz Cortines, quien reconoció la participación en las elecciones y el derecho al voto de la mujer, el 17 de octubre de 1953 con la reforma a los artículos 34 y 115 de la Constitución Mexicana.

Voto de la mujer en elección federal en México. Fuente: Gobierno de México
¿Cuál es la finalidad de esta fecha?

Entre los principales objetivos de esta fecha se encuentra el recordar y crear conciencia en la población sobre la importancia de la igualdad de género, reconocer el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de la sociedad en el ámbito social, político, económico, cultural y científico.

De acuerdo con el Gobierno de México, en el año de 1961 se celebró por primera vez, bajo el lema: "Igualdad de derechos, oportunidades y justicia entre hombres y mujeres". De esta manera, la conmemoración se enmarca en un proceso más amplio de reconocimiento de derechos para las mujeres en el país.

Desde entonces, la participación femenina en la vida pública ha crecido de manera significativa, marcando importantes avances legislativos y enfatizando en los retos que aún se mantienen pendientes, como la brecha salarial, la violencia de género y el acceso justo y equitativo a oportunidades.

¿Cómo se conmemora?

El Día de la Mujer Mexicana invita a reflexionar sobre los desafíos estructurales que aún enfrentan millones de mujeres en el país, así como a reconocer las contribuciones históricas y contemporáneas que han sido fundamentales para el desarrollo de México. Este día suele celebrarse mediante:

  • Eventos académicos y foros de reflexión sobre derechos y equidad.
  • Reconocimientos a mujeres destacadas en distintos ámbitos a lo largo de la historia.
  • Actividades culturales y educativas en escuelas y universidades.
  • Campañas institucionales enfocadas en la igualdad y la prevención de la violencia de género.

¿Qué más se conmemora este 15 de febrero?

Este domingo también se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una fecha establecida en 2002 por la Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI). Este día se conmemora cada año con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar sobre esta enfermedad que afecta a muchas niñas, niños y adolescentes en el mundo.

Asimismo, busca promover la detección oportuna, para incrementar las posibilidades de recuperación y mejorar la calidad de vida de los menores. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer representa una de las principales causas de mortalidad en la niñez y adolescencia a nivel mundial, siendo la leucemia el tipo de cáncer más común.

