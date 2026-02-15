Yeri Mua denuncia que le poncharon las llantas de su camioneta en caseta de CDMX; "quedé a pata"

Yeri Mua denunció públicamente que fue víctima de un incidente vial en la Ciudad de México, luego de que le poncharan las llantas de su camioneta tras pasar por una caseta de cobro.

Yeri Mua denuncia que le poncharon las llantas de su camioneta en caseta de CDMX. Foto: Redes sociales

El hecho ocurrió cuando se dirigía al concierto de El Malilla, programado en el Palacio de los Deportes, y fue relatado por la propia creadora de contenido a través de un video difundido en sus redes sociales.

En la grabación, la veracruzana explicó que circulaba por la subida del segundo piso cuando el vehículo que iba delante de ella se pasó sin pagar el TAG. Como consecuencia, se activó el sistema antievasión de peaje.

Según su versión, aunque ella sí pagó el TAG, el dispositivo también afectó su camioneta.

"El pendej** de adelante de mí, pues hagan de cuenta que le poncharon las llantas porque no pagó el tag, y yo sí pagué el tag y a mí me poncharon las llantas también”, declaró.

Ante ello, solicitó apoyo y advirtió que si no lograba llegar al evento exigiría una compensación por daños y por las afectaciones derivadas del percance.

"Se está haciendo un trafical por mi culpa, pero qué, soporten, que soporten porque yo no tuve la culpa de las cagadas viales."

¿Llegó Yeri Mua al concierto en el Palacio de los Deportes?

Después del momento de tensión, la influencer publicó un segundo video en el que mostró cómo logró salir de la zona con ayuda de un grupo de amigos y amigas. En las imágenes se aprecia que dejó su camioneta blanca en el sitio del percance para poder trasladarse por otros medios y continuar con sus planes.

Pese al contratiempo, confirmó que sí logró asistir al concierto de El Malilla en el Palacio de los Deportes, donde compartió imágenes del evento a través de sus redes sociales.

¿Cómo funciona el sistema anti-evasión en casetas?

El sistema anti-evasión, también conocido como ponchallantas, es un mecanismo automatizado de seguridad que se instala en casetas de peaje y accesos restringidos para impedir que los conductores evadan el pago o ingresen sin autorización.

VIDEO Poncha llantas: Chofer de combi se regresa y paga caseta

Su objetivo es disuadir y detener a los vehículos que intentan atravesar la barrera sin cumplir con el proceso correspondiente.

El funcionamiento del sistema antievasión de peaje se basa en una secuencia automática:

Detección de evasión: Cuenta con sensores ópticos y de movimiento que identifican cuando un vehículo rebasa o impacta la pluma sin haber realizado el pago del peaje. Activación automática: Al detectar el cruce indebido, se activa un mecanismo instalado metros adelante que despliega picos hidráulicos o metálicos desde el suelo. Ponchado de llantas: Los picos perforan las llantas del vehículo que continúa su marcha, lo que impide que avance y lo obliga a detenerse. Desactivación: El mecanismo permanece activo hasta que el pago del peaje es validado. Una vez confirmado, los picos se retraen y el paso queda libre

