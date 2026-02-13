Más Información

Alineación de seis planetas; ¿cómo ver el espectáculo cósmico en su máximo esplendor?

Alineación de seis planetas; ¿cómo ver el espectáculo cósmico en su máximo esplendor?

Historias de San Valentín: el amor por servir a la justicia en México; conoce al agente que entrega su conocimiento y disciplina

Historias de San Valentín: el amor por servir a la justicia en México; conoce al agente que entrega su conocimiento y disciplina

San Valentín 2026: ¿qué significado tienen los diferentes tipos de flores?; toma nota

San Valentín 2026: ¿qué significado tienen los diferentes tipos de flores?; toma nota

Del medio tiempo a la polémica; Trump y un video IA que muestra a Bad Bunny huyendo del ICE en el Super Bowl LX

Del medio tiempo a la polémica; Trump y un video IA que muestra a Bad Bunny huyendo del ICE en el Super Bowl LX

Historias de San Valentín: perdió su empleo, pero no el amor a su vocación; conductor ofrece terapia psicológica mientras maneja

Historias de San Valentín: perdió su empleo, pero no el amor a su vocación; conductor ofrece terapia psicológica mientras maneja

Durante febrero, la se ha convertido en un fascinante tema que capturó la curiosidad de cientos de aficionados de la astronomía.

Bajo el cielo nocturno, la también llamada “Alineación Planetaria”, ocurre cuando varios planetas del Sistema Solar parecen situarse en una misma línea desde la perspectiva de la Tierra, formando una postal imperdible para la comunidad científica.

A pesar de que los planetas no se encontrarán perfectamente alineados en el espacio, visualmente se agrupan en el cielo generando un fenómeno muy atractivo que podrá verse desde .

Leer también:

Alineación de planetas. Foto: Star Walk
Alineación de planetas. Foto: Star Walk

¿Cómo ver la Alineación de Seis Planetas en su máximo esplendor?

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, la alineación de los seis planetas tendrá lugar durante la última semana de febrero y alcanzará su pico de visibilidad el día 28, aproximadamente una hora después de la puesta de sol.

Estar al pendiente del horario exacto aumentará la posibilidad de ver la escena perfecta desde tu ciudad. Consulta aplicaciones o sitios especializados en astronomía para conocer la hora clave en la que los planetas serán visibles.

Cabe destacar que los seis planetas se dispondrán en el cielo, únicamente Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno podrán verse con facilidad, mientras que para lograr observar Urano y Neptuno será necesario utilizar equipo especial.

Visibilidad de los planetas en el desfile del 28 de febrero de 2026. Foto: Star Walk
Visibilidad de los planetas en el desfile del 28 de febrero de 2026. Foto: Star Walk

Referente al punto anterior, no olvides llevar binoculares o un telescopio para mejorar la visibilidad de este fenómeno natural y busca un un lugar alejado con poca contaminación lumínica.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]