Alineación de seis planetas; ¿cuántos días faltan para ver el espectáculo cósmico en México?

Si eres fan de observar el cielo nocturno, este mes de febrero no te puedes perder la Alineación de seis planetas, un espectáculo natural que podrá verse en México.

Popularmente conocido como 'alineación planetaria', este fenómeno promete dar una postal única para la comunidad astronómica, ya que permite la observación de varios planetas casi en una misma franja del firmamento desde la perspectiva de la Tierra.

A pesar de que los cuerpos celestes no se encuentran perfectamente alineados en el espacio, visualmente se agrupan en el cielo, generando un espectáculo atractivo para muchos.

Leer también: Alineación de seis planetas; consejos prácticos para observar el espectáculo cósmico

Esta alineación planetaria promete ser un espectáculo inigualable en el año, por lo que no te la puedes perder. Foto: Creada con IA

¿Cuántos días faltan para ver la Alineación de Seis Planetas en México?

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, la alineación de los seis planetas tendrá lugar durante la última semana de febrero y alcanzará su pico de visibilidad el día 28, aproximadamente una hora después de la puesta de sol.

Uno de los aspectos que favorecerán la observación del espectáculo cósmico es que la Luna estará cerca del 90% de su iluminación, creando un paisaje excepcional.

¿Qué planetas podrán verse durante la alineación?

Los seis astros que conformarán este gran desfile planetario son:

Mercurio

Venus

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

A pesar de que los seis planetas se dispondrán en el cielo, únicamente cuatro de ellos serán visibles: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Para lograr observar Urano y Neptuno será necesario utilizar binoculares o un pequeño telescopio para poder apreciar este evento en todo su esplendor.

Esta alineación de 6 planetas es uno de los eventos astronómicos más emocionantes de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

*Con información de Nara Muñoz

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs