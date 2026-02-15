Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo a subirse al ring en "King Royale"; le ofrece millonaria cifra

La tensión entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo volvió a estallar y ahora el reto ya tiene cifra, condiciones y advertencia incluida.

La tensión entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo volvió a estallar. Foto: Redes sociales

Poncho de Nigris reta a Adrián Marcelo por 4 millones en King Royale

Todo comenzó cuando Adrián Marcelo aseguró que nunca se ha peleado, pero que lo haría siempre y cuando le paguen 4 millones de pesos. La respuesta no tardó en llegar.

En un video publicado en TikTok junto al boxeador Konan Big, de Nigris reaccionó directamente a esa declaración y cuestionó el monto exigido:

“O sea pero me está diciendo a mí que yo le pagué 4 millones de pesos a él (...) es un precio que güey que no, haz de cuentas que está cobrando lo de la mitad de la cartelera güey”.

Ante esto, durante la conversación, el pugilista le preguntó si realmente estaría dispuesto a pagar esa cantidad con tal de verlo en el evento, a lo que éste le respondió:

“Hago aquí público Adrián te voy a pagar los 4 millones de pesos, con una condición que en la próxima edición de ‘King Royale’ te vas a subir conmigo güey, tres rounds, dos minutos de descanso con careta te voy a noquear güey, 4 millones de pesos te voy a dar, y ahora sí no te puedes rajar”.

Lee también: Adrián Marcelo anuncia su retiro de la comedia por tiempo indefinido: "necesito invertir tiempo en mí"

El antecedente en el Aeropuerto de Monterrey

Cabe recalcar que no es la primera vez que ambos protagonizan un enfrentamiento público. El año pasado, Poncho encaró a Adrián Marcelo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey "General Mariano Escobedo".

En ese momento, De Nigris lanzó gritos y señas para que bajara a enfrentarlo cara a cara, mientras Marcelo permanecía en el piso superior sin responder.

Mira ahí esta Adrián Marcelo, vamos a ver si muchos hue**s", dijo dirigiéndose a quien filmó el suceso.

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo reavivaron sus diferencias en un reencuentro en el aeropuerto de la CDMX pic.twitter.com/5j814Lx9iz — Virales del mundo (@NuevoVirales) August 29, 2025

Ante esto, se aprecia como Ivan Fematt, mejor conocido como "La Mole", quien acompañaba al comediante intervino para alejarlo del lugar.

También te interesará:

Alineación de seis planetas; ¿cómo ver el espectáculo cósmico en su máximo esplendor?

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

Los mejores memes de San Valentín; haz reír al amor de tu vida este 14 de febrero

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv