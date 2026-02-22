Este domingo 22 de febrero es el último día para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión de Adultos Mayores, por lo que pueden acudir todas las letras.

Por medio de sus redes sociales, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que si cumpliste entre 60 y 64 años, hoy es el último día para realizar tu registro.

Enfatizó que debes acudir a tu módulo bienestar para poder hacer el registro.

¿Cómo puedo ubicar mi módulo?

Por medio de la página gob.mx/bienestar, puedes ubicar el módulo más cercano a tu domicilio. Solo debes ingresar tu entidad y municipio y a continuación te dará las ubicaciones.

Los módulos se encuentran abiertos a partir de las 10:00 am hasta las 16:00 pm.

Montiel señaló que es importante acudir con la documentación completa para agilizar tu trámite.

¿Qué documentos necesito para las Pensiones del Bienestar?

Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad) CURP (Impresión reciente)

(Impresión reciente) Acta de nacimiento (Legible)

Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

(No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial) Teléfono de contacto (celular y de casa)

