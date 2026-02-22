Más Información

Este domingo 22 de febrero es el último día para registrarse a la y a la Pensión de Adultos Mayores, por lo que pueden acudir todas las letras.

Por medio de sus redes sociales, la titular de la Secretaría del Bienestar, , informó que si cumpliste entre 60 y 64 años, hoy es el último día para realizar tu registro.

Enfatizó que debes acudir a tu módulo bienestar para poder hacer el registro.

¿Cómo puedo ubicar mi módulo?

Por medio de la página, puedes ubicar el módulo más cercano a tu domicilio. Solo debes ingresar tu entidad y municipio y a continuación te dará las ubicaciones.

Los módulos se encuentran abiertos a partir de las 10:00 am hasta las 16:00 pm.

Montiel señaló que es importante acudir con la documentación completa para agilizar tu trámite.

¿Qué documentos necesito para las Pensiones del Bienestar?

  • Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)
  • CURP (Impresión reciente)
  • Acta de nacimiento (Legible)
  • Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)
