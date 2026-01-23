Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, afirmó que en el gobierno federal existe un sentimiento de orgullo por el cumplimiento de la meta del Programa Mujeres Bienestar, al considerar que representa un reconocimiento histórico al trabajo y esfuerzo de las mujeres en México.

Durante la entrega de Programas de Bienestar, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel Reyes señaló que actualmente tres millones de mujeres reciben el apoyo del programa, con un monto de 3 mil 100 pesos de manera bimestral.

Secretaria de Bienestar Ariadna Montiel en el municipio de Petatlán, Guerrero junto a la presidenta Claudia Sheinbaum (10/01/2026). Foto: Presidencia

Avances del Programa Mujeres Bienestar y alcance social

“Por fin a las mujeres se les reconoce su trabajo y toda una vida de esfuerzo en el cuidado de la familia y de las comunidades. Nos llena de orgullo que este programa ya haya cumplido su meta, bajo la conducción de nuestra presidenta”, expresó la funcionaria federal.

De acuerdo con la titular de Bienestar, en el estado de Veracruz dos millones y medio de personas son beneficiarias de los distintos programas sociales, lo que representa una inversión aproximada de 70 mil millones de pesos durante el presente año.

Montiel Reyes agregó que, en un periodo de seis años, alrededor de 13.5 millones de personas en México salieron de la pobreza, como resultado de la política social enfocada en programas de apoyo directo.

Asimismo, recordó el compromiso expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde su campaña electoral para impulsar el reconocimiento de las mujeres a través de políticas públicas específicas.

“Nuestra presidenta, cuando fue electa, nos dijo que todas las mujeres llegaríamos con ella, y ella cumplió su compromiso y creó la pensión de Mujeres Bienestar (...). Y recordar que no se trata de una ayuda o un favor, son derechos que gracias a la lucha del pueblo hemos conquistado y que hoy el Estado mexicano está cumpliendo por convicción nuestra presidenta”, declaró.

