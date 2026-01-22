Acatzingo, Pie.- Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que "la Pensión Mujeres Bienestar concretiza el llegamos todas".

Durante la entrega de Pensión Mujeres, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Montiel mencionó que se está construyendo un país en el que las mujeres y su trabajo sí cuentan.

Recordó que tres millones de mujeres ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y que para este año se destinaron un billón de pesos para los programas sociales de todo el país.

Lee también Gabinete de Sheinbaum desfilará ante senadores de Morena en febrero; revisarán T-MEC, reforma laboral, seguridad y agenda internacional

"Las mujeres no están solas", dijo la secretaria de Bienestar al señalar que en el modelo neoliberal las mujeres fueron invisibilizadas y el trabajo del hogar no se reconocía.

Señaló también que en gobiernos pasados hubo un régimen machista que hizo a un lado el esfuerzo y trabajo de las mujeres.

En 2018, agregó, México decidió cambiar el régimen que se sostenía por fraudes electorales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv