Más Información

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el Gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

Estados Unidos formaliza su salida de la OMS; el Gobierno rechaza pagar cuotas pendientes

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

"El Botox", extorsionador de limoneros, llega trasladado a CDMX; se le considera líder de "Los Blancos de Troya"

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

Jueza falla a favor de Farías Laguna en caso de huachicol fiscal; obliga a la FGR entregar expediente íntegro

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

"Es bastante alimentador al ego", dice José Antonio García, el sonidista mexicano nominado al Oscar 2026

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Aprueban dictamen para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; se vota el lunes

Acatzingo, Pie.- Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que "la Pensión Mujeres Bienestar concretiza el llegamos todas".

Durante la entrega de Pensión Mujeres, encabezada por la presidenta, Montiel mencionó que se está construyendo un país en el que las mujeres y su trabajo sí cuentan.

Recordó que tres millones de mujeres ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y que para este año se destinaron un billón de pesos para los programas sociales de todo el país.

Lee también

"Las mujeres no están solas", dijo la secretaria de Bienestar al señalar que en el modelo neoliberal las mujeres fueron invisibilizadas y el trabajo del hogar no se reconocía.

Señaló también que en gobiernos pasados hubo un régimen machista que hizo a un lado el esfuerzo y trabajo de las mujeres.

En 2018, agregó, México decidió cambiar el régimen que se sostenía por fraudes electorales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]