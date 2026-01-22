Durante el próximo mes de febrero, funcionarios del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirán por separado con el grupo parlamentario de Morena en el Senado para abordar temas relevantes de la agenda nacional e internacional, informó el vicecoordinador de esa bancada, Ignacio Mier Velazco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador anunció que el primero en acudir a estas reuniones de trabajo será el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ya que la política exterior del país “es una función sustantiva constitucional por parte del Senado de la República”.

Dijo que el tema más relevante de este encuentro será la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para mediados del año en curso.

Lee también Canciller De la Fuente revisa Acuerdo Global Modernizado México-UE; se reúne con secretario europeo Olof Skoog

“Todo lo que tiene que ver con la política en materia exterior y en paralelo, para nosotros es importante el seguimiento a la revisión del Tratado de Libre Comercio este año”, puntualizó.

Ignacio Mier destacó que una semana después, comparecerá ante la bancada morenista el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, para explicar la iniciativa presidencial de reforma en materia de reducción de la jornada laboral, “en la que el Senado de la República puede ser cámara de origen”.

Adelantó que en la tercera semana de febrero tocará el turno a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, “porque tenemos que avanzar en la iniciativa sobre bienestar animal”.

El vicecoordinador de los senadores de la bancada mayoritaria indicó que se buscará que, en una fecha posterior, acuda a estos cónclaves morenistas el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para darle seguimiento al Sistema de Seguridad Pública y las acciones para combatir a la delincuencia organizada.

Sobre la plenaria de la fracción parlamentaria de Morena del próximo 1 de febrero, a la que acudirán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo, Esthela Damián, Ignacio Mier informó que la titular de la Segob dará un panorama general de la política y la situación de la política interior, así como del proyecto de reforma electoral.

Lee también Continúan investigaciones de policías municipales ligados a "La Barredora", informa Harfuch; dice que hay civiles involucrados

“La agenda que va a ser seguramente el eje rector de buena parte del periodo, por lo menos hasta marzo, que es en materia de reforma político electoral. Hasta dónde se hace una reforma al sistema político, reducción de las cámaras, en fin, de congresos y en materia de electoral, al sistema electoral, OPLEs o no, en fin. Entonces eso digamos que va a ser donde va a girar todo.

“Y luego con la consejera jurídica, pues nos va a dar cuáles son las prioridades por sector que tiene la presidenta de la República, que ya se han ido enunciando la mayoría de ellas”, detalló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv