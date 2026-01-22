La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó ampliar el decreto para la regularización de "autos chocolate" al asegurar que se cumplió con el objetivo. Indicó que si los vehículos entraron al país antes de que terminara el 2025, todavía tienen oportunidad de regularizarse.

“El decreto ya no está vigente porque se cumplió con lo que establecía el decreto que eran vehículos de cierta edad. Y ya se estaba, digamos, haciendo un uso mayor de lo que establecía el decreto. Entonces, por eso tomamos la decisión de cerrarlo, pero aquellos vehículos que entraron en 2025 tienen esa posibilidad”, explicó durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos.

Al cuestionarla sobre qué apoyos puede brindar el gobierno ante las manifestaciones de propietarios de autos chocolate, dijo: “Pueden venir vehículos, solo que tienen una condición diferente porque hay otro decreto que también les permite su regularización cuando entran al país. Entonces, es nada más cuestión de que se acerquen al gobierno del estado y junto con la Secretaría de Hacienda se puede ayudar a resolver este problema”.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia desde Puebla (22/01/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

El pasado 31 de diciembre se emitió un decreto presidencial con el cual se eliminó el acuerdo que permitió la legalización de casi 3 millones de vehículos importados de manera ilegal al país, más conocidos como autos chocolate.

El acuerdo estuvo vigente desde enero de 2022 hasta diciembre pasado y a través de él se concretó la legalización de 2 millones 987 mil 839 vehículos que circulaban de manera irregular en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

El 5 de enero pasado, la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2026 seguirá vigente el programa para la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera. Se implementó un pago correspondiente de un arancel y que cumpla con todos los requisitos que se requieren para su legalización.

