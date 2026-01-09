En compañía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, encabezó la entrega de tarjetas del Programa Pensión Mujeres Bienestar, donde subrayó que este apoyo representa un acto de justicia histórica para las mujeres que han sostenido a sus familias, comunidades y al país entero.

Durante su mensaje, Montiel agradeció la hospitalidad del municipio y recordó la fortaleza histórica de las mujeres mexicanas, particularmente de aquellas que han luchado desde las comunidades.

"En esta tierra que es México somos mujeres fuertes, mujeres que han sacado adelante a sus familias, a sus comunidades y a la nación”, expresó.

La titular de Bienestar evocó también a figuras femeninas históricas del municipio que, desde la resistencia durante la Independencia, defendieron la libertad del pueblo.

Señaló que esa misma fuerza se refleja hoy en las mujeres que han construido la historia “desde abajo y con la gente, sin esperar permiso”.

Montiel afirmó que la transformación que vive el país tiene como base la participación del pueblo y, de manera central, de las mujeres.

"Cuando el pueblo se organiza y las mujeres participan, el país se transforma”, sostuvo, al recordar que este espíritu dio origen al movimiento de transformación iniciado en 2018 y que hoy continúa bajo el liderazgo de la primera mujer presidenta de México.

En ese contexto, destacó que la presidenta Sheinbaum cumple su compromiso con las mujeres al impulsar el Programa Pensión Mujeres Bienestar.

"Cuando nuestra presidenta dijo ‘llegamos todas’, cumplió, y este programa es prueba de ello”, señaló.

La secretaria detalló que más de 74 mil mujeres en Guerrero ya reciben este apoyo, dirigido a mujeres de 60 a 64 años, quienes obtendrán 3 mil 100 pesos bimestrales, depositados de manera directa y sin intermediarios.

Añadió que, al cumplir 65 años, las beneficiarias pasarán automáticamente al programa de pensión para adultos mayores.

“Este derecho llega directamente a sus manos, porque estamos construyendo el bienestar y acompañando a las personas en todas las etapas de su vida”, explicó Montiel, al remarcar que este modelo de gobierno responde al principio de “mandar obedeciendo” y de atender las necesidades reales del pueblo.

La secretaria reiteró que el programa es un reconocimiento al trabajo invisible que durante décadas han realizado las mujeres en sus hogares y comunidades.

"Es un acto de justicia para quienes se levantaron antes que todos y se acostaron después, trabajando todos los días por su familia”, concluyó.

