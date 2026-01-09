Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

La presidenta aseguró que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una reforma muy importante, al sustituir a .

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en , Sheinbaum Pardo indicó que se evaluaría la participación en las conferencias matutinas, como lo hacía Gertz Manero.

“Están haciendo una reforma muy importante de la Fiscalía que le corresponde a ella publicarla e informarla, es parte del programa que tiene que presentar al Senado (...). La fiscal general tiene que presentar un programa integral de su mandato. Ella, uno de los temas, además del fortalecimiento de toda la Fiscalía, quiere fortalecer lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados, con un programa integral”, expuso.

Lee también

“Ha manifestado (Godoy) que prefiere dar una conferencia de prensa a los medios, a la ciudadanía, para que se conozca el plan integra de mejora de la Fiscalía y a partir de ahí, pues ya podría participar en las conferencias”, añadió.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]