Senadores de Morena rechazaron cualquier intervención en territorio nacional para labores militares por parte de fuerzas extranjeras, incluidas las de los Estados Unidos, pues ninguna acción armada, operación encubierta o lógica de “seguridad importada” puede colocarse por encima de nuestra Constitución ni de la voluntad soberana de la nación, aseveró la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la víspera que luego de la detención de Nicolás Maduro, las fuerzas estadounidenses comenzarán operaciones terrestres en México contra los cárteles de la droga, senadores oficialistas se manifestaron en contra.

“Las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a una intervención terrestre de elementos estadounidenses en nuestro país son un gesto poco amistoso y con tintes intervencionistas hacia un país soberano y cuyo gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene una lucha sin tregua a la delincuencia con resultados contundentes que le dan dignidad frente a cualquier país”.

Por ello, desde el Senado de la República sostenemos que México seguirá siendo un país que defiende su independencia, respeta a las demás naciones y exige, con la misma claridad, que se le respete. “La soberanía no se negocia, se ejerce, y hoy México lo hace con responsabilidad, con firmeza y con dignidad”.

En ese sentido, manifestó el respaldo pleno y decidido de la bancada morenista a las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior y de defensa de la soberanía nacional. “Su conducción ha sido firme, responsable y coherente con los principios históricos de nuestro país: diálogo antes que imposición, diplomacia antes que confrontación, y Constitución antes que cualquier presión externa”.

La legisladora reprobó la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, que se deberá dirimir en las instancias internacionales, y atajó la intención del gobierno de Trump de enviar tropas a territorio nacional con el pretexto de combatir a los cárteles del narcotráfico, al recordar que en su pasada visita a México el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firmó un Entendimiento de Seguridad con la Cancillería basado en la cooperación y la colaboración.

“La política exterior mexicana no se mueve por imposiciones ni amenazas, sino por la convicción de que la seguridad y la prosperidad se alcanzan con justicia social, desarrollo económico e instituciones fuertes. México tiene rumbo, dignidad y la capacidad de equilibrar firmeza y cooperación. Estamos de pie, con la frente en alto, construyendo relaciones igualitarias y rechazamos el intervencionismo”.

Combate a cárteles en México le toca a instituciones del país, dice Kenia López

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que corresponde a las instituciones de México, combatir a los cárteles de droga en el país, y no a gobiernos externos.

Lo anterior en relación a las declaraciones realizadas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con realizar incursiones terrestres en territorio nacional, con elementos de su Ejército, para “atacar” a los grupos criminales que trafican con drogas.

“Claramente necesitamos que los cárteles dejen de mandar, pero nos toca a nosotros, los mexicanos, si me permiten la precisión, a las instituciones de nuestro país, le toca a los legisladores hacer las leyes suficientes para que el crimen organizado sea sancionado, le toca al Ejecutivo, al Judicial, a los tres poderes, a los tres órdenes de gobierno de nuestro país, combatir a la delincuencia, es necesario y es obligado, pero es a nosotros, los mexicanos”, expresó.

Señaló que debe ser prioridad, para el gobierno mexicano, el combate al crimen organizado, con miras a la renegociación del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“La soberanía de nuestro país se tiene que priorizar, pero también debemos proteger este tratado de libre comercio, nuestra relación con nuestro mayor socio comercial y con nuestro vecino, que es Estados Unidos, y para eso tenemos que demostrarles que sí se va a combatir a los criminales, que sí se va a combatir a la delincuencia, que no van a continuar siendo dueños de territorios, los cárteles”, manifestó.

Ayer, 8 de enero, el presidente de Estados Unidos declaró a una cadena de televisión de su país: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Después de que el pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos invadieron territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro, en Caracas. Y, posteriormente, trasladarlo a territorio estadounidense para juzgarlo por narcotráfico.

