Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

La presidenta de la Fundación Legorreta Hernández, Andrea Hernández, aseguró que la alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, se ha negado a dar las autorizaciones a nivel municipal para que opere la Clínica del Valle que bajo un esquema público-privado daría atención a más de 80 mil pobladores de la zona que carecen de servicios médicos de calidad y prácticamente de manera gratuita.

Desde septiembre se tenía contemplada la inauguración de esta clínica, pero la alcaldesa de extracción morenista ha puesto una serie de trabas, requisitos, trámites y excusas para no permitir la apertura, debido a que su padre es dueño del , por lo que ven en este esfuerzo altruista lo ven como competencia para el negocio familiar.

En entrevista con , dijo que dicha fundación financia e impulsa la Clínica del Valle y que los permisos en el ámbito federal con la Cofepris y otras instancias de Salud están prácticamente solventados, pero a nivel municipal existen trabas y resistencias inexplicables para que se de este servicio a la comunidad.

“Ya todo está totalmente equipado, con personal contratado, más de 50 personas entre médicos, enfermeras, administrativos y de mantenimiento, pero hay muchos trámites municipales con los que no estamos topando, incluso temas como un techo para un tanque de gas que ya no se utilizan y con esos pretextos están frenando la apertura”, apuntó.

“Nuestra clínica no busca lucrar, ni hacer negocio. Es un tema altruista a partir de la fundación. Estamos dedicados a la población de escasos recursos en Valle de Bravo y su operación se financiará también con la atención de una parte de los 20 mil visitantes semanales que vacacionan en esta zona turística y de descanso a quienes sí les cobrarán tarifas normales. Es un esquema público-privado”, comentó.

“Nuestro objetivo son los más de 80 mil personas las que viven en la Cuenca de Valle de Bravo que están en situación de pobreza extrema y no tienen acceso a servicios médicos de calidad. Desde atención primaria, digamos gripes, temas estomacales muy sencillos por medio de la telemedicina quienes pagarán 20 o 30 pesos la consulta con todo y medicinas o será gratis”.

Expuso que la clínica cuenta con quirófano para hacer todo tipo de cirugías, cinco estaciones de hemodiálisis, zona de urgencias y equipos para endoscopías colonoscopías, entre otros.

Dijo que el tema de la clínica no busca politizarse y que han buscado acercamiento con la alcaldesa Michelle Núñez Ponce, emanada de Morena, pero no han sido atendidos para buscar una solución a las trabas burocráticas que permitan abrir en breve la clínica y con ello favorecer a la población de menores ingresos.

