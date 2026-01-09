La presidenta de la Fundación Legorreta Hernández, Andrea Hernández, aseguró que la alcaldesa de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, se ha negado a dar las autorizaciones a nivel municipal para que opere la Clínica del Valle que bajo un esquema público-privado daría atención a más de 80 mil pobladores de la zona que carecen de servicios médicos de calidad y prácticamente de manera gratuita.

Desde septiembre se tenía contemplada la inauguración de esta clínica, pero la alcaldesa de extracción morenista ha puesto una serie de trabas, requisitos, trámites y excusas para no permitir la apertura, debido a que su padre es dueño del Sanatorio Maternidad del Lago, por lo que ven en este esfuerzo altruista lo ven como competencia para el negocio familiar.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que dicha fundación financia e impulsa la Clínica del Valle y que los permisos en el ámbito federal con la Cofepris y otras instancias de Salud están prácticamente solventados, pero a nivel municipal existen trabas y resistencias inexplicables para que se de este servicio a la comunidad.

“Ya todo está totalmente equipado, con personal contratado, más de 50 personas entre médicos, enfermeras, administrativos y de mantenimiento, pero hay muchos trámites municipales con los que no estamos topando, incluso temas como un techo para un tanque de gas que ya no se utilizan y con esos pretextos están frenando la apertura”, apuntó.

“Nuestra clínica no busca lucrar, ni hacer negocio. Es un tema altruista a partir de la fundación. Estamos dedicados a la población de escasos recursos en Valle de Bravo y su operación se financiará también con la atención de una parte de los 20 mil visitantes semanales que vacacionan en esta zona turística y de descanso a quienes sí les cobrarán tarifas normales. Es un esquema público-privado”, comentó.

“Nuestro objetivo son los más de 80 mil personas las que viven en la Cuenca de Valle de Bravo que están en situación de pobreza extrema y no tienen acceso a servicios médicos de calidad. Desde atención primaria, digamos gripes, temas estomacales muy sencillos por medio de la telemedicina quienes pagarán 20 o 30 pesos la consulta con todo y medicinas o será gratis”.

Expuso que la clínica cuenta con quirófano para hacer todo tipo de cirugías, cinco estaciones de hemodiálisis, zona de urgencias y equipos para endoscopías colonoscopías, entre otros.

Dijo que el tema de la clínica no busca politizarse y que han buscado acercamiento con la alcaldesa Michelle Núñez Ponce, emanada de Morena, pero no han sido atendidos para buscar una solución a las trabas burocráticas que permitan abrir en breve la clínica y con ello favorecer a la población de menores ingresos.

