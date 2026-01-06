En la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, se realizó la Ceremonia Institucional del Personal de Enfermería, donde el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que de 2019 a 2025, la plantilla de Enfermería creció de 109 mil a 148 mil trabajadoras.

“La cobertura que tenemos el día de hoy es de 96.2 por ciento. El propósito de este 2026 es acercarnos al 100, refirió el funcionario federal.

Cabe destacar que a partir del 17 de diciembre de 2025, mil 642 enfermeras fueron facultadas para prescribir recetas en el Seguro Social.

Zoé Robledo destacó el reconocimiento formal de la Licenciatura en Enfermería, logrado mediante un acuerdo bilateral con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

“A la fecha, 43 mil 668 enfermeras y enfermeros acreditaron título y cédula profesional, lo que dio lugar a un pago único equivalente a un mes de sueldo tabular y a una inversión superior a 315 millones de pesos por el Instituto”, detalló.

Por su parte, la titular de la Coordinación de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias, expresó ayer que su sueño para la enfermería en México es que las enfermeras y enfermeros cuenten con salarios dignos, dispongan de espacios libres de violencia y que “rompamos estos techos de cristal porque somos mayoritariamente mujeres, y seguro lo vamos a lograr”.

