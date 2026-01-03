El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que dio de alta a Astrid, de nueve años de edad y una de las heridas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, por presentar "condiciones generales estables".

La menor, a quien después del siniestro se le formaron coágulos en la cabeza, viajaba en compañía de una de sus tías y su abuela, quienes de igual forma resultaron heridas.

El pasado 29 de diciembre, Estefania Ríos de la Cruz, madre de Astrid, denunció que su hija no recibió atención médica en el Hospital General de Zona No. 2, en Salina Cruz, Oaxaca, porque no había traumatólogo.

💚 Astrid es una niña que resultó herida en el accidente del Tren Interoceánico en #Oaxaca. Fue trasladada al Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde recibió atención médica especializada.



Lee también Tren Interoceánico: Lesiones, golpes y cinco fracturas: saldo médico tras descarrilamiento; IMSS da de alta a 14 pacientes

Debido a esto, la menor fue trasladada en una ambulancia aérea de la Secretaría de Marina (Semar) al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, en la Ciudad de México (Cdmx) para recibir atención especializada.

En el CMN recibió atención de las áreas de Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Pediatría y Paidopsiquiatría.

