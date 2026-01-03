Más Información

El (IMSS) informó que dio de alta a Astrid, de nueve años de edad y una de las heridas en el descarrilamiento del , por presentar "condiciones generales estables".

La menor, a quien después del siniestro se le formaron coágulos en la cabeza, viajaba en compañía de una de sus tías y su abuela, quienes de igual forma resultaron heridas.

El pasado 29 de diciembre, Estefania Ríos de la Cruz, madre de Astrid, denunció que su hija no recibió atención médica en el Hospital General de Zona No. 2, en Salina Cruz, Oaxaca, porque no había traumatólogo.

Debido a esto, la menor fue trasladada en una ambulancia aérea de la Secretaría de Marina (Semar) al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, en la Ciudad de México (Cdmx) para recibir atención especializada.

En el CMN recibió atención de las áreas de Neurocirugía, Cirugía Pediátrica, Pediatría y Paidopsiquiatría.

