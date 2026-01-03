Reto del 2026: medicinas suficientes y para todos

La unificación de un sistema integral de salud, mayor presupuesto para comprar vacunas, la contratación de personal médico, una mejor planificación de la compra de medicamentos, una mayor regulación de productos de tabaco y nicotina y el gasto transparente en el sector salud de los “impuestos saludables” son algunos de los pendientes para 2026.

De acuerdo con Érick Antonio Ochoa, director de la organización civil Salud Justa, también falta homologar la atención en los subsistemas de salud y el presupuesto destinado a la atención de sus pacientes.

“Todavía hay pendientes muy importantes, y uno de ellos tiene que ver con el acceso efectivo al sistema de salud, que es un sistema que seguimos teniendo, que es fragmentado, por una parte está el IMSS, está el ISSSTE, está el IMSS-Bienestar, los hospitales de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Pemex, y no hay como criterios que homologuen el presupuesto por derechohabiente en cada uno de los subsistemas.

“Tienes, incluso, acceso hasta cirugías estéticas, por ejemplo, en los servicios de Pemex, a servicios dentales, comparado con el presupuesto, que es el más bajo en promedio que se tiene para los que están afiliados al ISSSTE”, expuso.

Refirió que se debe contratar más personal médico y fortalecer las condiciones de seguridad en las que realizan sus labores en zonas de riesgo por la presencia del crimen organizado.

“Tenemos también una sobrecarga en la que los médicos tienen que atender casi cada cinco minutos a un nuevo paciente, lo cual también dificulta esta trazabilidad de los historiales clínicos de los derechohabientes, y que creo que eso también es algo que sigue pendiente.

“El asunto de la seguridad también tiene que enfrentar personal médico para hacer su labor, creo que en eso hay que hacer un seguimiento de cómo se mejora para que no haya secuestros de personal médico, para que atiendan a personas que se dedican al crimen organizado u otro tipo de delitos y, sobre todo, que se siga documentando en dónde siguen los focos rojos, de que no se puede tener acceso de manera segura”, comentó.

Calificó como positivos los llamados “impuestos saludables”, es decir, el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas, pero dijo que existe riesgo de que lo recaudado se gaste de manera discrecional y no llegue al sector salud.

“El riesgo de opacidad en cómo se gastan esos recursos adicionales existe porque la reforma fiscal no es clara, no se hicieron ajustes, por ejemplo, a la Ley de Coordinación Fiscal, incluso señalando cuánto más le podría tocar a las entidades federativas o a los municipios por este tipo de impuestos, esa fórmula no se alteró.

“Eso, sin lugar a dudas, es un gran pendiente que todavía se tiene que resolver el próximo año, en la discusión de los ajustes que se hagan a otras legislaciones, no solamente a la Ley del IEPS, sino a la Ley de Coordinación Fiscal, por ejemplo, para que se puedan etiquetar de una manera más transparente esos recursos”, dijo.

Añadió que existe riesgo de que con el aumento del IEPS a los refrescos, los consumidores empiecen a comprar bebidas alcohólicas, pues no se les aumentó el impuesto.

“Lo que me parece que hay que analizar son las posibles distorsiones de mercado, porque no se aumentaron los impuestos a bebidas alcohólicas, y la teoría dice que puede haber un desplazamiento de la demanda, porque las bebidas alcohólicas siguen siendo muy baratas en México, y habrá que analizar cómo se comportan los mercados y si hay un desplazamiento en la demanda de bebidas azucaradas hacia otro tipo de bebidas, como pueden ser las alcohólicas”, explicó.

El director de la organización civil señaló que se debe mejorar y transparentar el proceso de la compra consolidada de medicamentos. En el caso de las vacunas, “hay que evaluar, hay que ver cómo se logran mejores coberturas, y eso implica destinar mayor presupuesto”.

“Para nosotros es muy importante que se transparenten los procesos de licitación y que sepamos exactamente cuánto se paga por los medicamentos, tanto los que son para la atención de enfermedades crónicas no transmisibles como para otros padecimientos que no son tan comunes.

“Creemos que sí se tienen que hacer mejor las cosas para proyectar, analizar los precios de las licitaciones y, sobre todo, prever para que no haya escasez de medicamentos y escasez de tratamientos”, expresó.

En cuanto a la prohibición de vapeadores, dijo que debe ser acompañada de “la mayor restricción posible a estos nuevos productos, a estos productos emergentes de tabaco”, como las bolsas de nicotina.

“Vamos a entrarle a la regulación, y queremos que sea también un nivel máximo, tal vez no de prohibición, porque ahora esta nueva Ley del IEPS abre la puerta a esta legalización, pero tenemos que ver cómo le ponemos una máxima regulación a las bolsas de nicotina.

“Nos preocupa cómo es que en el mercado se están transitando muy rápidamente de un mercado con dosis bajas a un mercado con dosis mayores, en un principio las bolsas de nicotina, el contenido máximo que tenían de cinco miligramos y ahora ya hay en el mercado de ocho miligramos, y sabemos que en el mercado internacional hay bolsas de nicotina de más de 30 miligramos; entonces, no queremos llegar a eso, y creemos que hay que atender y hacer propuestas en el Congreso para que se impongan límites a las concentraciones de nicotina de esos productos”, comentó.

Adjudicaciones para compra de medicamentos 2027-2028 se dará en junio: Clark

El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, adelantó a EL UNIVERSAL que las primeras adjudicaciones de la compra consolidada de medicamentos 2027-2028 se realizarán en junio de este año.

En entrevista con este rotativo, comentó que el proceso de compra inició con la planeación, a la par de la compra para 2025-2026.

“Lo comenzamos al mismo tiempo que el proceso de compra 2025-2026, porque estos procesos requieren muchísima planeación y hoy el objetivo es que, en vez de llegar justo a tiempo... este proceso de planeación lo que nos lleva es que, idealmente, siete meses antes de que los proveedores tengan que entregar una sola pieza, tengan certidumbre de sus adjudicaciones”, manifestó.

El funcionario explicó que en ese periodo, de junio de 2026 cuando se darán las primeras adjudicaciones, a enero de 2027 cuando tendrán que entregar los medicamentos, los proveedores y el gobierno federal podrán formalizar contratos, pedir insumos del extranjero, ingresarlos a México, pagar impuestos, y planear la cadena logística.

Con el inicio del año, también empieza el proceso de compra 2027-2028, y la firma de los primeros contratos se llevará a cabo a medio año.

“El proceso de compra inicia los primeros días del año, y el fin es tener adjudicaciones hacia mediados de mayo, inicios de junio, que, para que tengan una idea de la diferencia que eso significa, las adjudicaciones de la primera compra que hicimos en este gobierno se hicieron el 14 de enero, para comenzar a entregar en marzo. Estas se harían en mayo-junio (de 2026) para comenzar a entregar en enero (de 2027), es decir, una diferencia muy importante para que la proveeduría ponga en orden todos sus procesos”, dijo.