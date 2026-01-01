Año con año, cientos de paisanos que regresan a México en la época decembrina y mexicanos que toman carretera para visitar a sus seres queridos son auxiliados por los Ángeles Verdes, como se conoce a quienes forman parte de la Dirección General de Servicios al Turista de la Secretaría de Turismo (Sectur).

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sandra Díaz, la primera mujer directora en los 65 años de historia de Ángeles Verdes, afirma que la atención a usuarios de la red carretera del país aumenta hasta 50% a partir de la segunda semana de diciembre, sobre todo con los arranques de las caravanas que viajan de varios puntos del país hacia la Basílica de Guadalupe.

“Lo que tenemos principalmente son ponchaduras de llanta, siguen las fallas eléctricas y falta de agua o anticongelante. Además, en nuestros recorridos carreteros estamos en tratando de que la gente tenga esta cultura de la prevención, es decir, ¿qué necesitas si sabes que vas a salir a carretera? Para salir seguro, ¿qué tengo que tener de respaldo?”, comentó.

Ángeles Verdes, que comenzó como una organización altruista con presupuesto público, en 1960, se ha ido renovando y ha pasado de contar con 10 unidades y 40 agentes de auxilio mecánico a hoy tener 300 unidades, 90% de éstas son completamente nuevas pues se renovaron a finales de 2023, y son 560 agentes los que todos los días salen a carretera a prestar sus servicios.

A ellos se suman más de 200 agentes más de Ángeles Verdes que operan el Centro de Geointeligencia y el departamento administrativo, permitiendo brindar el servicio de asistencia mecánica y turística los 365 días del año a través del número de emergencia 078 y la app móvil.

Ángeles Verdes comenzó como una organización altruista con presupuesto público. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

“Es un orgullo para mí y para mi familia”

Iván Hernández lleva 12 años siendo un “ángel verde” y tiene en sus recuerdos varias ocasiones en que se ha detenido a ayudar a paisanos que viajan desde Estados Unidos a México en la época decembrina. Cambio de aceite, falta de agua, una llanta ponchada, incluso quienes han tomado mal una salida, pero un factor predominante en todos los servicios que brinda es la sonrisa de quien lo recibe.

“¿Cuánto va a ser?”, le han preguntado. “Y yo siempre contesto, no es nada, soy un ángel verde y estoy a su servicio”, dice mientras atiende a un turista cuyo vehículo comenzó a calentarse en el kilómetro 35 de la autopista México-Cuernavaca.

En entrevista con El Gran Diario de México, Iván Hernández confirma que para su familia es un orgullo que él sea parte de la corporación Ángeles Verdes, lo que para él es una gran satisfacción, pues como mecánico le gusta ayudar a que las personas circulen con seguridad y lleguen con bien a su destino.

“Se vive una experiencia muy bonita porque, la verdad, se apoya mucho a la gente, para que lleguen bien a su destino. Apoyarles y sugerirles recomendaciones para que salgan con seguridad en las en las autopistas”, compartió.

Sandra Díaz, la primera mujer directora en los 65 años de historia de Ángeles Verdes. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Atención inmediata los 365 días del año

José Ángel Juárez, director de supervisión operativa de Ángeles Verdes, explicó a EL UNIVERSAL la manera en que funciona el Centro de Geointeligencia de la corporación, inaugurado en 2022 para poder atender de manera inmediata los siniestros en carretera a través de la aplicación móvil de Ángeles Verdes, misma que ayuda a tener la ubicación precisa del turista que necesite la ayuda en tiempo real.

“El Centro de Geointeligencia de Ángeles Verdes opera los 365 días del año, incluidos días festivos como Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, siempre estamos en operación. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche y atendemos cualquier servicio en cualquier destino del territorio nacional”.

“En promedio trabajamos aquí 20 personas, estamos escalonados y, además de la atención al 078, tenemos personal que está en comunicación permanente con todas nuestras coordinaciones estatales de Ángeles Verdes. A través de estos sistemas, todos los compañeros en campo realizan sus registros, la atención de servicios o cualquier eventualidad de la cual se precautelan y apoyan a lo largo del país”, dijo.

En primer lugar, se identifica quién es el usuario que está llamando, dónde se encuentra y el tipo de vehículo que necesita asistencia mecánica. Pareciera fácil, pero muchos mexicanos no saben ubicarse exactamente en carretera, por eso, la corporación promueve el uso de su app móvil, que puede enviar la geolocalización de manera precisa.

“Muchas veces, como usuarios de la red carretera, sabemos que estamos en la México-Acapulco, pero no sabemos en qué tramo: México-Cuernavaca, Cuernavaca-Paso Morelos, Paso Morelos-Chilpancingo, Chilpancingo-Acapulco. Entonces, muchas veces eso nos toma más tiempo para enviar el servicio”, explica José Ángel Juárez.

Una vez que se ubica bien al usuario de la red carretera, se le envía el ángel verde más cercano al punto, de entre todos los que tienen repartidos en las carreteras del país.

“Ya es un trabajo de análisis humano. Contactamos al compañero en campo que pueda atender el servicio, vemos si está disponible y si cuenta con todas las herramientas para atenderlo, lo canalizamos y le proporcionamos los datos del vehículo al cual va a asistir”.

Ángeles Verdes se apega a los protocolos de seguridad de la información personal que comparten los usuarios de las carreteras mexicanas, por eso es que los datos que se envían al ángel verde solo son los del vehículo.

Sandra Díaz, la primera mujer directora en los 65 años de historia de Ángeles Verdes. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

