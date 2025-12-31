Durante 2025, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró 105 mil 526 piezas de medicamentos y dispositivos médicos irregulares.

En coordinación con las 32 Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), también incautó mil 332 cajetillas de cigarros y bolsas de nicotina, en el año. Así como 573 piezas de productos con CBD.

La Cofepris informó que en 2025, aplicó 925 multas como sanciones administrativas.

“En el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris analizamos 39 millones 331 mil 100 dosis de vacunas contra la influenza; así como 30 millones 170 mil 509 dosis de vacunas BCG, hepatitis B, triple viral, sarampión-rubéola, rotavirus, TD y DPT, garantizando su seguridad, calidad y eficacia”, señaló la comisionada federal, Armida Zúñiga.

También se dio a conocer el avance de Cofepris en materia de simplificación de trámites, el cual se formalizó mediante la publicación de 11 acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se redujo el número de trámites de 287 a 106.

