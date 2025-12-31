Más Información

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicado en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

Sheinbaum desea feliz año a las familias mexicanas; “me seguiré dedicado en cuerpo y alma por el bien de todos”, asegura

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

SIP denuncia intimidación y criminalización de periodistas mexicanos; “Acusaciones judiciales no deben ser instrumento para silenciar voces”

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Presuntos integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima intentan descarrilar tren de carga en Guanajuato; planeaban robar mercancía

Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York sobre un Corán; defiende su identidad y promete gobernar con inclusión

Zohran Mamdani jurará como alcalde de Nueva York sobre un Corán; defiende su identidad y promete gobernar con inclusión

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Durante 2025, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios () aseguró 105 mil 526 piezas de medicamentos y dispositivos médicos irregulares.

En coordinación con las 32 Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS), también incautó mil 332 cajetillas de cigarros y bolsas de nicotina, en el año. Así como 573 piezas de productos con CBD.

La Cofepris informó que en 2025, aplicó 925 multas como sanciones administrativas.

Lee también

“En el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris analizamos 39 millones 331 mil 100 dosis de vacunas contra la influenza; así como 30 millones 170 mil 509 dosis de vacunas BCG, hepatitis B, triple viral, sarampión-rubéola, rotavirus, TD y DPT, garantizando su seguridad, calidad y eficacia”, señaló la comisionada federal, Armida Zúñiga.

También se dio a conocer el avance de Cofepris en materia de simplificación de trámites, el cual se formalizó mediante la publicación de 11 acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (), con lo que se redujo el número de trámites de 287 a 106.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]