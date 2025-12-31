Secretaría de las Mujeres se pronuncia de nuevo sobre caso Dashia, joven acusada de extorsión; descarta ser instancia judicial

La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, se volvió a pronunciar sobre el caso de Dashia, una joven estudiante de 19 años que denunció a su padre biológico por delitos sexuales y que fue acusada y detenida por extorsión, quien actualmente enfrenta proceso en libertad gracias a un cambio de medida cautelar.

En un comunicado, aclaró que la Secretaría de las Mujeres como entidad gubernamental no es ninguna instancia judicial, ya que no emite sanciones ni es un espacio para iniciar una denuncia o desahogar pruebas; esto, después de que Ramsés, el padre de Dashia, dijo recientemente a medios de comunicación como Imagen Noticias que su hija le exigió cinco mil pesos y bienes bajo la amenaza de denunciarlo por “golpes, violación o a ver qué te invento”.

La dependencia señaló que desde el inicio de sus funciones se ha encargado de prevenir violencias de género y transversalizar la política pública para las mujeres, en coordinación con los tres Poderes de la Unión y niveles de gobierno.

“También atendemos, acompañamos o canalizamos múltiples casos de mujeres que viven distintos tipos de violencias. Es fundamental reiterar que la Secretaría hace una revisión jurídica de cada caso, para saber cómo acompañar cada uno de ellos”, dijo.

De acuerdo con la Secretaría de Mujeres, algunas veces es suficiente con orientación jurídica y, en otros casos, se amerita un “diálogo respetuoso” con los tribunales y fiscalías locales, para dar una opinión con perspectiva de género sobre el caso o advertir posibles irregularidades en el caso.

Referente a las declaraciones del padre de Dashia, indicó que todas las mujeres que solicitan acompañamiento cuentan con el respaldo institucional, opinión jurídica y disposición de diálogo permanente con otras autoridades.

Consideró que al revisar la carpeta de investigación del caso, la joven fue detenida sin pruebas ni un debido proceso, con prisión preventiva como medida cautelar, ante lo cual “detectamos diversas irregularidades y una falta de elementos probatorios contundentes”.

La dependencia encabezada por Citlalli Hernández subrayó que el acompañamiento institucional ha sido con el “firme propósito” de evitar que se cometa una injusticia, por lo que de nuevo celebró el cambio de medida cautelar que le permite a la joven enfrentar su proceso en libertad.

“Sobre la acusación de abuso sexual hacia el padre, con mucha claridad lo decimos: no es en los medios de comunicación o plataformas digitales donde se litiga una supuesta defensa o acusación, es con un debido proceso, y serán las autoridades correspondientes quienes revisarán los expedientes y emitan un juicio”, añadió.

La Secretaría de las Mujeres enfatizó que su labor es la defensa integral de las mujeres y rechazó cualquier señalamiento sobre conductas ajenas a sus atribuciones legales, pues “nuestra intervención es y será siempre en favor de los derechos y la justicia para las mujeres”.

Finalmente, aseguró que el camino legal por parte de las autoridades competentes continúa y que seguirá vigilante para que el término del caso sea apegado a la justicia.

Madre denuncia carpeta “fabricada” contra su hija Dashia en Edomex (07/12/2025). Foto: Especial

Dashia fue acusada de extorsión y de pertenecer a un grupo criminal de Jalisco

El pasado 4 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Dashia Rocío “N” fue vinculada a proceso luego de que se acreditara su posible participación en el delito de extorsión en agravio de un comerciante.

Según lo imputado, la joven en compañía de dos hombres, habrían arribado al negocio de la víctima a finales del mes de septiembre de 2025, ubicado en la colonia San Rafael, en Tlalnepantla, presentándose como integrantes de un grupo criminal con orígenes en Jalisco para exigirle el pago de una cantidad mensual para dejarlo trabajar “sin ser molestado en su persona o negocio”.

En otro momento, según la fiscalía mexiquense, la víctima recibió un mensaje por escrito donde le reiteraban que debería hacer el pago mensual correspondiente a un número de cuenta indicado y enviar el comprobante a un número de WhatsApp. Por lo que, por temor, el comerciante accedió a dar el dinero por los medios indicados, “verificando que el nombre del titular de la cuenta bancaria correspondía con el de la hoy detenida”.

Por ello, en un comienzo fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, y un juez fijó plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Posteriormente, el 21 de diciembre pasado, Citlalli Hernández Mora celebró el cambio de medida cautelar que le permitirá a Dashia enfrentar su proceso en libertad.

“Afortunadamente hace unos minutos y apegados a derecho, se corrigió una injusticia y se modificó el cambio de medida cautelar; por lo tanto, Dashia podrá defender su inocencia y su proceso en libertad”, resaltó Hernández Mora.

