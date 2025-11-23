Más Información

La Secretaría de Turismo (), encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, celebró que de acuerdo con la revista Condé Nast Traveler, México se encuentra entre los países más hermosos del mundo en 2025, por encima de Estados Unidos y Canadá.

En redes sociales, Sectur resaltó que el país se ganó esta posición gracias a sus “desiertos que parecen de otro planeta, volcanes nevados, playas paradisiacas, tesoros vivos como la ” y el avistamiento de ballenas o luciérnagas.

El ranking, detalló, estuvo basado en tres elementos que en México “se sienten en cada viaje”:

  • Belleza natural.
  • Patrimonio cultural.
  • Monumentos emblemáticos.

“Un reconocimiento más a la diversidad que hace de México un país incomparable”, destacó la Secretaría de Turismo.

Según el listado, elaborado por Condé Nast Traveler, México es el segundo país más bello del mundo, tan solo por debajo de Australia.

El tercer lugar lo ocupa Brasil, seguido de Estados Unidos, China e India.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, en la mañanera de Sheinbaum del 18 de noviembre de 2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL
10 países más bellos del mundo 2025, según ranking

Los 10 países más bellos del mundo 2025, según este ranking de Condé Nast Traveler, son:

  1. Australia.
  2. México.
  3. Brasil.
  4. Estados Unidos.
  5. China.
  6. India.
  7. Canadá.
  8. Indonesia.
  9. Francia.
  10. Colombia.

Condé Nast Traveler se define a sí mismo como la voz “más perspicaz y actualizada en todo lo relacionado a viajes, ofreciendo inspiración e información social”.

En su portal web, asegura ser una referencia mundial desde su primera publicación, en 1987, lo que le ha permitido “impulsar conversaciones sobre sostenibilidad, inclusión y transformación, mostrando lo local y auténtico”.

