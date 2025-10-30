La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y la Secretaría de Turismo (Sectur) firmaron un acuerdo de colaboración para promover, difundir e impulsar la adhesión e implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes entre las aerolíneas afiliadas a la Cámara.

El acuerdo busca fortalecer el compromiso del sector aéreo con la prevención del trabajo infantil y de cualquier forma de explotación en el ámbito del transporte aéreo y los servicios turísticos vinculados, contribuyendo a la construcción de un entorno seguro, ético y responsable para los menores de edad.

El Código de Conducta Nacional, impulsado por la Secretaría de Turismo, es una iniciativa voluntaria diseñada para combatir la explotación sexual y laboral infantil en la industria turística.

Busca colaborar con los prestadores de servicios turísticos para prevenir, detectar y denunciar toda forma de explotación de niñas, niños y adolescentes, promoviendo una cultura de cero tolerancia ante esta problemática.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México, dijo que el transporte aéreo es un motor clave para el desarrollo turístico y económico de México.

“En 2025 registramos un crecimiento de 2.7% en pasajeros frente a 2024, reflejo de un sector dinámico y comprometido con el país.

“Con la firma del convenio entre Canaero y la Secretaría de Turismo para fortalecer el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, reafirmamos que el crecimiento del sector va de la mano con la responsabilidad social y la protección de quienes más lo necesitan”, afirmó.

Por su parte, Cuitláhuac Gutiérrez, presidente de Canaero, precisó que el turismo y la aviación deben ser motores de desarrollo y bienestar. Por lo que este convenio refleja la convicción de que proteger a niños, niñas y adolescentes como una tarea colectiva y prioritaria.

“Desde Canaero, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a la Secretaría de Turismo para construir un entorno más seguro en cada viaje”, destacó.

De acuerdo con datos del Inegi, en México existen alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan alguna forma de trabajo no permitida o perjudicial para su desarrollo, lo que equivale al 13% de la población en ese rango de edad.

Cerca de dos millones se encuentran en ocupaciones consideradas peligrosas, de los cuales, el sector servicios concentra el 37% de los casos.

