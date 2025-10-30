Más Información

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

transmitió este jueves la totalidad de sus acciones en Otecel S.A. (Telefónica Ecuador) al grupo luxemburgués Millicom por 329 millones de euros (380 millones de dólares), según ha comunicado en un hecho relevante a la (CNMV) de España.

El acuerdo para la venta fue alcanzado y hecho público el pasado 13 de junio, y ahora Telefónica ha comunicado que, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas, ", filial íntegramente participada por Telefónica, ha transmitido en el día de hoy el 100% del capital social de Otecel S.A. (Telefónica Ecuador) a Millicom Spain, S.L.".

El cierre de la operación, según Telefónica, implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 273 millones de euros.

El grupo español ha recordado en su comunicación a la CNMV que esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de reducir la exposición a Hispanoamérica.

