Amor, salud, dinero y empleo para el Año Nuevo. Son los principales deseos que expresan los mexicanos que saturan mercados y tiendas especializadas en esoterismo en búsquedas de amuletos, rituales, sanaciones y limpias que aseguren sus propósitos para el inminente 2026.

Con ayuda de velas, amuletos y esencias, Israel García, espiritista y esotérico, lleva 30 años asesorando a los capitalinos para limpiarse de “malas vibras” e iniciar cada año con buena suerte y prosperidad.

Él comenzó en esta labor desde que cumplió 18 años, como una herencia de su abuela y su madre, pero confiesa que desde pequeño creció rodeado dentro de un ambiente esotérico y místico, “porque el negocio es de familia y ha pasado de generación en generación”.

Los vendedores ofrecen semillas que aseguran sirven para unir y dar estabilidad a las familias y deben colocarlas en la mesa donde se va a cenar. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Aunque relata que durante el año las personas acuden a sus servicios en busca de trabajo, amarres o para dejar los “vicios”, reconoce que en estas fechas la gente acude con más frecuencia para limpiarse de la energía negativa que tuvieron en el año y para iniciar uno nuevo con una mayor estabilidad.

Rodeado de humo, flores, semillas y canela, Israel revela que los servicios más solicitados son las limpias, los rituales para la suerte y la evolución, así como los amuletos de protección y velas para usar el 31 de diciembre.

Un ejemplo de estas veladoras es la docenera, que se lleva a bendecir el 1 de enero y se enciende una cada mes para agradecer a la Divina Providencia; otras son las veladoras con semillas, doradas, de siete colores y de canela, las cuales sirven para unir y dar estabilidad a las familias, mismas que deben ser intencionadas y colocadas en la mesa donde se va a cenar.

La docenera se bendice el 1 de enero y se prende una cada mes. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

También existen las veladoras de los tres deseos para atraer salud, dinero y amor, las cuales están representadas por el oro, que simboliza la riqueza y la economía; el cobre, el amor y estabilidad; y el color blanco o plateado, la salud, mismas que se colocan en forma de triángulo invocando la Divina Providencia y se encienden al iniciar el año para pedir mayor protección.

“Las veladoras las intencionamos. Si en un momento dado no tienes pareja se le pone la intención que venga estabilidad, firmeza en el amor, la unión o la comunicación dentro de tu familia. Si quieres que se te abra camino por el lado mental y emocional, debes realizar tus peticiones en un papelito rojo, pides con amor lo que deseas y lo describes”, explica Israel.

Para él, su trabajo es una forma de vivir, “porque yo soy religioso y se trata de predicar con el ejemplo. Yo comparto todos mis aprendizajes de vida con mi gente y los trato de guiar espiritualmente”, relata el espiritista.

Los comerciantes señalan que lo más solicitado son las limpias, los rituales para la suerte y la evolución, así como amuletos de protección. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

De acuerdo con Israel, uno de los mayores retos de su labor es hacer entender a la gente que despierte espiritualmente, “porque en ocasiones vivimos siendo muy aprehensivos, aferrados, con caprichos, nos apegamos a la gente o a las cosas materiales”.