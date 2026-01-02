La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la decisión de designar a Víctor Hugo Borja Aburto, para sustituir a Armida Zúñiga Estrada en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), fue del titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich.

Por lo que no dio una razón para retirar a la anterior comisionada, que apenas había sido designada en octubre de 2024, al inicio de su administración.

“Fue una decisión que tomó el secretario de Salud, Cofepris es una institución muy importante, ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos, en fin”, comentó en conferencia de prensa.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 02 de enero desde Palacio Nacional (02/01/2025). Foto: Presidencia

¿Quién es Víctor Hugo Borja, nuevo titular de Cofepris?

Borja Aburto, quien es médico cirujano y tiene un doctorado en Epidemiología, asumió funciones a partir de ayer.

Desde 2001 trabajó en el IMSS, y en marzo de 2021 fue nombrado titular de la Coordinación Médica Nacional del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pero sólo estuvo en el cargo ocho meses, y regresó al Seguro Social en diciembre de ese año.

En junio de 2021, Borja Aburto fue acusado por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de otorgar directamente el contrato 20BI0001, por 93 millones de dólares, a la empresa Levanting Global Servicios LLC, en marzo de 2020, para adquirir 2 mil 500 ventiladores que serían utilizados para tratar a pacientes con Covid-19, pero dichos equipos nunca fueron entregados.

Víctor H. Borja Aburto trabajó en el IMSS de 2001 a 2021. Foto: de DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ. EL UNIVERSAL

Ante el incumplimiento de la empresa, la entonces Secretaría de la Función Pública (que se convirtió en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno al inicio de actual sexenio) impuso una multa de 2 millones de pesos y la inhabilitó por 3 años y 9 meses por incumplir el contrato.

“El IMSS acusó a Levanting Global de incumplimiento en la entrega de los ventiladores, pero en los hechos la multó e inhabilitó por entregar ´información falsa´”, señala la denuncia de Mexicanos contra la Corrupción.

En septiembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000246/2020.

