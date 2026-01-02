Víctor Hugo Borja Aburto fue designado ayer como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en sustitución de Armida Zúñiga Estrada, quien ocupó el puesto apenas un año y dos meses, de octubre de 2024 a diciembre de 2025.

Borja Aburto trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 2001 a 2021, donde se desempeñó como titular de las Coordinaciones de Salud en el Trabajo, de Vigilancia Epidemiológica y de Apoyo en Contingencias.

También dirigió la Unidad de Salud Pública, la Unidad de Atención Primaria a la Salud, así como la Dirección de Prestaciones Médicas.

Salió del Seguro Social en marzo de 2021, ya que fue nombrado titular de la Coordinación Médica Nacional del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

En junio de ese año, Borja Aburto fue acusado por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de otorgar directamente el contrato 20BI0001 —por 93 millones de dólares— a la empresa Levanting Global Servicios LLC, en marzo de 2020, para adquirir 2 mil 500 ventiladores para tratar a pacientes con Covid-19, pero dichos equipos nunca se entregaron.

Ante el incumplimiento de la empresa, la entonces Secretaría de la Función Pública (que se convirtió en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al inicio de actual sexenio) impuso una multa de 2 millones de pesos y la inhabilitó por tres años y nueve meses por incumplimiento del contrato.

“El IMSS acusó a Levanting Global de incumplimiento en la entrega de los ventiladores, pero en los hechos la multó e inhabilitó por entregar ‘información falsa’”, señala la denuncia de Mexicanos contra la Corrupción.

En septiembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000246/2020.

Víctor Hugo Borja Aburto dejo el Insabi en julio de 2021, y en diciembre de ese año regresó al Seguro Social como titular de la Unidad de Educación e Investigación, adscrita a la Dirección de Prestaciones Médicas.

Además, en septiembre de 2022 fue designado secretario técnico de la Junta de Gobierno del IMSS Bienestar.

El nuevo titular de la Cofepris es originario de Guayameo, Guerrero, y cursó la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.