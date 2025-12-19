El Gobierno de Veracruz anunció que los trabajadores del sector salud podrán cobrar en efectivo o usar en tiendas de consumo su Bono Navideño, el cual causó airadas protestas.

La gobernadora Rocío Nahle García (Morena) aseguró que se respetará plenamente la prestación de fin de año del personal de la Secretaría de Salud.

Y confirmó que, a partir del próximo lunes, las y los trabajadores contarán con la opción de disponer del apoyo mediante retiro de efectivo o adquisición de mercancía en establecimientos autorizados.

Durante dos días, trabajadores del Sector Salud de Veracruz salieron a las calles a manifestarse en protesta porque su bono navideño se les pagó con una tarjeta de consumo de diversas tiendas, desde Chedraui hasta Palacio de Hierro.

Aunque las manifestaciones se concentraron en su mayoría en la ciudad de Xalapa, capital del estado, se registran en otras regiones, donde los inconformes exigen que el bono se les pague en efectivo como históricamente había venido ocurriendo.

En las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, frente a Palacio de Gobierno y en avenidas cercanas a los principales hospitales, clínicas y centros de atención, se registran protestas de trabajadores, quienes desde ayer jueves iniciaron protestas.

Y es que su bono navideño de 14 mil pesos les fue entregado con tarjetas de consumo para adquirir productor en tiendas Chedraui, pero también –dijeron hoy- de Palacio de Hierro y hasta de farmacias, establecimientos que en muchas regiones ni siquiera operan.

En un comunicado de prensa, la mandataria estatal explicó que la administración de Servicios de Salud de Veracruz actuó conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como a los Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2025.

Dichas medidas, dijo, contemplan la entrega de vales de despensa a través de monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.

Sin embargo, reconoció que en años anteriores el personal había contado con mecanismos que permitían la disposición de efectivo, por lo que instruyó de inmediato la revisión y modificación del convenio con las empresas proveedoras para brindar certeza y atender las necesidades de las y los trabajadores.

“Todo tiene que hacerse dentro de la ley, pero el trabajador debe tener la opción de decidir si utiliza los vales para comprar mercancía o si dispone del efectivo”, subrayó.

Rocío Nahle precisó que la confusión generada por información contradictoria en los sobres entregados por la empresa proveedora será corregida, a fin de evitar riesgos para el personal, como la posible retención de tarjetas en cajeros automáticos no autorizados para dichas operaciones.

dmrr