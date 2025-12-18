Más Información

Tres veracruzanos recibieron sentencias de 125 y 110 años de prisión por un caso de plagio ocurrido en el 2019.

La sentencia es como responsables del delito de , cometido en agravio de una víctima del municipio de Pánuco, en el norte de Veracruz.

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General del Estado reportó las sentencias condenatorias de 125 años de prisión en contra de Lino Vicente “N”, así como de 110 años de prisión en contra de Joseph Eduardo “N” y Alejandro “N”.

Los hechos ocurrieron el 2 de julio del 2019 en un terreno ubicado en la localidad Tierra Amarilla, donde la víctima fue privada de su libertad.

Posteriormente, sus familiares recibieron la exigencia de un pago a cambio de su liberación, pero en agosto de ese mismo año, la victima apareció en el municipio de Ciudad Valles de San Luis Potosí.

El juez además de dictar las sentencias estableció un pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos.

