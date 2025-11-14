Más Información

Cuernavaca, Mor.- Cinco integrantes de una célula delictiva relacionados con dos cometidos en Morelos, en los meses de agosto y octubre de este año, fueron en municipios del Estado de México y Michoacán, por personal especializado de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto.

El Fiscal General del Estado (FGE), , informó que la captura de los presuntos secuestradores es resultado de los trabajos desarrollados en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y las investigaciones de la fiscalía morelense.

Caen cinco secuestradores, entre ellos dos mujeres y un policía en activo. Foto: Especial.
Blumenkron Escobar mencionó que este grupo delictivo estaría relacionado con los secuestros de dos hombres en los municipios de Xochitepec y Cuernavaca. Una de las víctimas es Alfonso Díaz, exjefe de Departamento de Atención del panteón Jardines de la Paz de Cuernavaca, encontrado sin vida en una habitación de un hotel del municipio de Xochitepec.

“Los resultados positivos de este operativo fueron producto de una estrecha coordinación de las unidades especializadas de combate al secuestro del Estado de México, Michoacán y Morelos, así como de la Unidad Antisecuestros y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal”, dijo el fiscal.

Caen cinco secuestradores, entre ellos dos mujeres y un policía en activo. Foto: Especial.
Los detenidos son Yoana Laurel “N”, Mariana “N”, Omar “N” y Aarón Guadalupe “N”, en el Estado de México, mientras que Jorge Luis “N”, policía en activo, fue asegurado en Michoacán, mediante acciones de localización que iniciaron el lunes 10 de noviembre del año en curso y culminaron el miércoles por la noche.

Blumenkron externó su reconocimiento a las instituciones y al personal operativo que participó en estos actos de investigación e indicó que las mujeres y hombres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual definirá en los próximos días su situación legal.

