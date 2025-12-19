Ciudad Juárez.- La madrugada de este viernes fue detenido Carlos Iván M. E., por su probable responsabilidad en el feminicidio de dos mujeres cometido en el municipio de Casas Grandes en el estado de Chihuahua, el pasado 17 de diciembre.

Durante este día la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detalló que a las 00:45 horas de este viernes, cumplimentó la orden de aprehensión, en donde además se le acusa de feminicidio, la orden de aprehensión también comprende el delito de violación agravada, cometidos en perjuicio de la mujer identificada con las iniciales A.C.M., y la menor de iniciales M.A.C.; ambas en la causa penal 645/2025, a cargo de una Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Galeana.

De acuerdo con la narrativa ministerial de los hechos, en las primeras horas del pasado miércoles, se tuvo conocimiento por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Casas Grandes, que se había cometido un homicidio en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Nayarit y Boca Negra de la colonia Barrio San Antonio.

Fueron los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de la Unidad de Delitos contra la Vida, quienes acudieron al lugar donde se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de manera violenta de una femenina de 32 años aproximadamente.

Posteriormente, familiares de la mujer, reportaron la desaparición de una menor de 12 años de edad y tras un rastreo en diferentes brechas en el camino que conduce Casas Grandes-Anchondo, se localizaron diversos indicios, por lo que se realiza un rastreo a pie, localizando el cuerpo la menor con visibles huellas de violencia, aproximadamente a 500 metros de la brecha.

Además, se localizó un vehículo Impala blanco, propiedad de la víctima mayor de edad, en la colonia Lindavista, Mismo que se aseguró para su debido procesamiento pericial.

Las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público, con apoyo de los Policías Investigadores y del personal Forense, con la finalidad de esclarecer a fondo estos hechos y las causas de este hecho.

En redes sociales se ha detallado que Carlos Iván M. E., era exnovio de Anayeli C., y habría sido él quien asesinó primero a la mujer en la vivienda y después a la menor a quien se señala tenía apenas 12 años.

