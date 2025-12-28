Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que en la Compra Consolidada de Medicamentos —la cual se tuvo que reiniciar por orden presidencial— hubo funcionarios de Birmex que hicieron pagos indebidos, sin transparencia y avalaron pagos millonarios a sobreprecio a farmacéuticas.

Finalmente se realizó un nuevo concurso, que de acuerdo con la Secretaría de Salud, garantiza el abasto. Pero en la auditoría 2025-02-0IC-12-277-AAD-001, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, se detalló que se determinaron 21 observaciones, de las cuales ninguna ha sido solventada, y se destacó que también se encontró la entrega de contratos de compra de medicamentos e insumos a farmacéuticas que presentaron cartas de respaldo de empresas que estaban inhabilitadas.

El pasado 18 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó una entrevista con el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, quien aseguró que, a pesar de que se reinició el proceso de compra consolidada, el abasto de medicamentos está garantizado para el próximo año.

En este sentido, en los resultados de la auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, fechada el pasado 28 de noviembre, se concluyó que hubo una falta de capacitación de los funcionarios que intervinieron en los procedimientos de contratación.

También desconocimiento de la normatividad aplicable, lo que provocó que, se indica, no se garantizara que los recursos públicos se hayan ejercido con eficiencia, eficacia, economía y honradez.

“No fue posible constatar que los recursos económicos se hayan administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, se señala.

Hay indicios de corrupción en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2027, dijo Eduardo Clark. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“Se determinaron 21 observaciones que, en términos generales, se debieron a la falta de soporte documental en los expedientes de contratación, a deficiencias en los controles internos y de supervisión, falta de capacitación del personal que interviene en los procedimientos de contratación y al desconocimiento de la normatividad aplicable, lo que generó falta de transparencia y veracidad de las claves adjudicadas a los proveedores participantes, no garantizando que los recursos se hayan ejercido con eficiencia, eficacia, economía y honradez”.

El pasado 18 de marzo, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, reconoció “posibles indicios de corrupción” en la Compra Consolidada de Medicamentos 2025-2026 al adjudicar 175 claves de medicamentos a un sobreprecio cercano a 13 mil millones de pesos.

Clark informó que los presuntos responsables de la operación habían sido separados de sus cargos, lo que fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y entre los cesados estuvo el entonces director de Birmex, Iván Olmos.

Sobreprecio por más de 65 mdp

En los resultados de la auditoría de la muestra analizada se encontró en la adjudicación directa AA-12NEF012NEF001-T-24-2024 un pago indebido por sobreprecio por más de 65 millones de pesos, lo que pudiera representar un daño al erario.

“Pagos indebidos en la adquisición de bienes y servicios. Falta de documentación soporte en el expediente del procedimiento de contratación por adjudicación directa No. AA-12-NEF-012NEF001-T-24-2024 y posibles pagos indebidos.

“Posible pago en demasía por 65 millones 609 mil 365.38 en virtud de que en la justificación y contratación realizada con la empresa Farmacéuticos Maypo S.A. de C.V. se observa un sobreprecio por la adjudicación de las claves de medicamentos No. 010.000.5617.00 y 010.000.5619, lo que pudiera representar un posible daño al erario”.

La auditoría destacó la falta de capacitación de los funcionarios que intervinieron en los procesos de contratación y desconocimiento de la normatividad aplicable.

Por este hecho irregular, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exigió a Birmex realizar las acciones conducentes para recuperar este pago ilegal.

En la página 11 se indica que Birmex deberá elaborar y presentar un informe pormenorizado con las aclaraciones y/o justificaciones del motivo de por qué en dos contratos —uno por el IMSS, 012NEF00110-2624-019-00 y otro por el ISSSTE, 240091 ME— las cartas de respaldo las suscribe la empresa Zurich Pharma S.A. de C.V., que se encontraba inhabilitada al momento de las adjudicaciones.

