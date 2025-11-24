Más Información

Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar, aseguró que México ya cuenta con un modelo estable de .

En la conferencia mañanera de la presidenta de este lunes 24 de noviembre en Palacio Nacional, Svarch destacó la tercera entrega nacional de Las Rutas de la Salud, con la que se han entregado 70 millones de medicamentos.

“Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos”, aseveró.

Indicó que en tres meses se han abastecido a , 646 hospitales y 32 mil 224 kits entregados.

Este trabajo, dijo, asegura que la atención no se interrumpa en ningún servicio, consultas, urgencias, cirugía y oncología.

Destacó que hoy salen 328 rutas para recorrer sierras, montañas, ríos y caminos rurales para garantizar que cada unidad médica del IMSS-Bienestar reciba su abasto completo: “En total, vamos a abastecer 637 hospitales, 746 kits de medicamentos planificados y más de 16 millones de piezas destinadas a su operación mensual”.

“Cada ruta significa que un paciente podrá recibir su tratamiento sin interrupciones y por supuesto, sin importar la geografía”, dijo Alejandro Svarch al reiterar que se consolida un sistema nacional de distribución que funciona con regularidad, continuidad y suficiencia.

