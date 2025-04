Luego de las irregularidades detectadas por la Secretaría Anticorrupción en la licitación nacional para la compra de medicamentos, Carlos Ulloa fue designado como nuevo director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex).

Hoy por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, ante las investigaciones que se realiza por la licitación de medicamentos, la cual quedó nula, se separó del cargo como director de Birmex a Olmos Cansino Iván de Jesus, y en su lugar estará Carlos Ulloa.

Separan a funcionarios de Birmex por medicamentos a sobreprecio

La presidenta de México explicó que se cambiaron a los funcionarios de Birmex "mientras se hace la investigación no pueden seguir ahí entonces todos aquellos que estuvieron involucrádos sea directa o indirectamente con este proceso que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo, cerca de 5 o 6 ahora les digo a ver si me averiguan y hay un nuevo equipo en este momento en Birmex ".

Sheinbaum informó que se separaron del cargo al Director general de Birmex; directora administrativa; director de logística; director de planeación y varios funcionarios.

"Algunos de ellos tenían ya mucho tiempo en Birmex desde antes, incluso que llegara el Presidente López Obrador. Muchos personas que trabajaban ahí, pero nosotros decidimos, pues mover a todo el equipo directivo porque no puede darse la investigación y ellos sigan ahí".

¿Quién es Carlos Ulloa Pérez?

Carlos Alberto Ulloa Pérez, diputado federal con licencia, es licenciado y maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México, con estudios en Alta Administración Municipal en Reino Unido, y cuenta con más de 25 años de experiencia como servidor público.

Cabe mencionar que, el nuevo director de Birmex ha sido mano derecha en la trayectoria política de Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México

En 2015 cuando Claudia Sheinbaum Pardo era jefa delegacional de la delegación Tlalpan, Carlos Ulloa se desempeñó como director general de Servicios Urbanos.

