El Instituto Mexicano del Seguro Social () informó que investiga al elemento de seguridad del Hospital General de Zona (HGZ) No. 46, en Villahermosa, , que agredió ayer a unos derechohabientes que exigían entrar al nosocomio.

El elemento de seguridad impidió el paso, lo que causó reclamos y empujones de los derechohabientes; mientras uno de ellos lo grababa con un celular y se quejaba por la actitud, el trabajador del Seguro Social le dio un al celular.

Al respecto, en una Tarjeta Informativa, la delegación Tabasco del IMSS señaló que “rechaza cualquier tipo de violencia en sus instalaciones” y ya investiga el hecho para tomar las medidas necesarias.

Lee también

“La Jefatura de Servicios Administrativos solicitó la sustitución del elemento de seguridad y lleva a cabo una investigación sobre lo sucedido el día 6 de enero en las instalaciones del HGZ No. 46, para tomar las medidas correspondientes conforme a la normatividad aplicable”, detalló el IMSS.

Refirió que adicionalmente se reforzará la capacitación en materia de buen trato hacia la población derechohabiente, así como con las y los trabajadores.

“El hospital fortalece las medidas para dar cumplimiento a la normativa vigente y reglamento hospitalario para garantizar la salud y seguridad de los pacientes”, subrayó.

