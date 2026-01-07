¿Qué puedes hacer con IMSS Digital?: servicios y trámites disponibles desde tu celular

Durante las primeras semanas del año, las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suelen registrar una alta demanda de atención.

Filas extensas, tiempos de espera prolongados y agendas saturadas forman parte del panorama habitual. Frente a este escenario, el organismo ha fortalecido el uso de IMSS Digital, su aplicación oficial diseñada para facilitar trámites y servicios sin necesidad de acudir físicamente a una clínica.

IMSS atenderá recomendación emitida por la CNDH. Foto: @CNDH

IMSS Digital funciona como una ventanilla virtual que concentra procesos médicos, administrativos y de afiliación, permitiendo a los derechohabientes gestionar su información desde cualquier lugar.

La plataforma responde a una estrategia de modernización institucional que busca optimizar recursos, reducir traslados y acercar los servicios de salud a la población mediante canales digitales.

Servicios médicos y trámites para derechohabientes

Uno de los principales beneficios de IMSS Digital es la gestión de citas médicas. A través de la aplicación, los usuarios pueden agendar, consultar o cancelar citas tanto médicas como dentales, para ellos o para sus beneficiarios, sin depender de horarios de ventanilla.

La app también permite consultar información personal clave como:

Número de Seguridad Social (NSS)

Vigencia de derechos

Semanas cotizadas

Incapacidades médicas otorgadas.

Además, mediante la Cédula Digital de Salud, es posible revisar el historial clínico, medicamentos recetados y, en algunos casos, resultados de laboratorio.

En materia de afiliación, IMSS Digital facilita la solicitud del NSS, el cambio de clínica o Unidad de Medicina Familiar (UMF), así como el registro o actualización de beneficiarios.

Estas funciones resultan especialmente útiles para personas que cambiaron de domicilio, empleo o situación familiar.

La aplicación integra, además, herramientas de prevención, como cuestionarios de detección de riesgos y recomendaciones de salud dentro del apartado “Chécate”, alineadas con estrategias de atención preventiva promovidas por organismos internacionales de salud digital.

Foto: Captura de pantalla en app digital

Funciones para empleadores y acceso paso a paso

IMSS Digital no está dirigida únicamente a derechohabientes. Los patrones también pueden realizar:

Trámites como altas patronales

Reanudación de actividades

Inscripción de trabajadores

Gestiones relacionadas con la continuación voluntaria en el régimen obligatorio

Lo que reduce la carga administrativa presencial.

Entre las funciones adicionales destaca el localizador de instalaciones del IMSS, que permite ubicar clínicas, hospitales, farmacias y servicios de emergencia como Código Infarto. También se incluye el apartado Mi Pensión Digital, enfocado en la gestión de trámites relacionados con el retiro.

El acceso a la aplicación es sencillo, lo que debes de hacer es:

Se debe descargar IMSS Digital desde la tienda oficial del sistema operativo del dispositivo.

desde la tienda oficial del sistema operativo del dispositivo. El usuario ingresa con su CURP.

Ingresa un correo electrónico válido.

