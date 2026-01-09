Más Información

La presidenta celebró que sea el tercer país de América Latina y el Caribe con el nivel más alto de salario mínimo.

En su conferencia mañanera de este viernes 9 de enero en , Sheinbaum Pardo señaló al periodo neoliberal porque el salario mínimo era el menor, incluso por debajo de Haití.

“Estábamos en el sexto lugar en el 2025, hoy somos el tercer país con el nivel más alto de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe. Es un número muy importante.

“Llegó un momento en el periodo neoliberal que el salario mínimo de México era el menor, incluso por abajo de Haití, que es un país, pues quizá el país con mayores carencias económicas del continente incluido todos los problemas de violencia y seguridad que tienen.

“Y hoy estamos, después de Uruguay y Chile, por encima de todos los demás países”, dijo la Mandataria federal.

nro/apr

