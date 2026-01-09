Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Oposición venezolana reporta 11 excarcelaciones; "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros: Edmundo González

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Tras el sismo registrado el pasado 2 de enero y las afectaciones en diversos municipios de , la presidenta aseguró que su gobierno ya no recurre a las declaratorias de emergencia ante fenómenos naturales, al señalar que actualmente existe un esquema legal, reglamentario y operativo que permite atender de forma inmediata a las entidades afectadas.

“Ya no hacemos estas declaraciones de emergencia necesariamente, porque tenemos un esquema en la ley, en los reglamentos y en los frente a emergencias”, afirmó la mandataria.

Lo anterior al explicar que en el pasado estas declaratorias estaban vinculadas al extinto Fonden, cuyos apoyos —dijo— tardaban meses en llegar y estuvieron marcados por prácticas de corrupción.

El sismo de magnitud 6.5 registrado el 2 de enero, con epicentro en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, dejó como saldo tres trabajadores lesionados en la clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo. Foto: Dassaov Téllez/ Cuartoscuro
Sheinbaum subrayó que la ausencia de una declaratoria no impide la intervención federal ni el respaldo a los gobiernos estatales, ya que las Fuerzas Armadas activan de manera inmediata los planes DN-III-E y Marina, además de que se canalizan apoyos directos a las autoridades locales y a la población afectada.

“Ya no es necesario para que los estados reciban el apoyo y trabajen de manera inmediata. En este caso, como en todos, vamos a apoyar siempre a los estados”, sostuvo.

En el caso específico de Guerrero, la presidenta detalló que el respaldo federal se ha centrado en las evaluaciones de Protección Civil para identificar viviendas con riesgo de colapso, así como en la entrega de apoyos materiales y atención directa a las familias afectadas.

Indicó que el gobierno federal trabaja de manera coordinada con la gobernadora Evelyn Salgado, la Secretaría de Bienestar y la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender las necesidades detectadas tras el sismo.

En otro tema, Sheinbaum destacó los avances en materia de seguridad en Guerrero, luego de que en diciembre de 2025 la entidad registrara su nivel más bajo de homicidios en más de una década y mejorara su posición a nivel nacional en incidencia de violencia.

