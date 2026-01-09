Tras el sismo registrado el pasado 2 de enero y las afectaciones en diversos municipios de Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno ya no recurre a las declaratorias de emergencia ante fenómenos naturales, al señalar que actualmente existe un esquema legal, reglamentario y operativo que permite atender de forma inmediata a las entidades afectadas.

“Ya no hacemos estas declaraciones de emergencia necesariamente, porque tenemos un esquema en la ley, en los reglamentos y en los protocolos de atención frente a emergencias”, afirmó la mandataria.

Lo anterior al explicar que en el pasado estas declaratorias estaban vinculadas al extinto Fonden, cuyos apoyos —dijo— tardaban meses en llegar y estuvieron marcados por prácticas de corrupción.

Lee también Disminuyen homicidios dolosos en Guerrero en un 24%: SESNSP; delitos de alto impacto registran baja de 18%

El sismo de magnitud 6.5 registrado el 2 de enero, con epicentro en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, dejó como saldo tres trabajadores lesionados en la clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo. Foto: Dassaov Téllez/ Cuartoscuro

Sheinbaum subrayó que la ausencia de una declaratoria no impide la intervención federal ni el respaldo a los gobiernos estatales, ya que las Fuerzas Armadas activan de manera inmediata los planes DN-III-E y Marina, además de que se canalizan apoyos directos a las autoridades locales y a la población afectada.

“Ya no es necesario para que los estados reciban el apoyo y trabajen de manera inmediata. En este caso, como en todos, vamos a apoyar siempre a los estados”, sostuvo.

En el caso específico de Guerrero, la presidenta detalló que el respaldo federal se ha centrado en las evaluaciones de Protección Civil para identificar viviendas con riesgo de colapso, así como en la entrega de apoyos materiales y atención directa a las familias afectadas.

Lee también Evelyn Salgado destaca avances en seguridad y recuperación turística de Acapulco; puerto cerró 2025 con cifras históricas

Indicó que el gobierno federal trabaja de manera coordinada con la gobernadora Evelyn Salgado, la Secretaría de Bienestar y la Coordinación Nacional de Protección Civil para atender las necesidades detectadas tras el sismo.

En otro tema, Sheinbaum destacó los avances en materia de seguridad en Guerrero, luego de que en diciembre de 2025 la entidad registrara su nivel más bajo de homicidios en más de una década y mejorara su posición a nivel nacional en incidencia de violencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr