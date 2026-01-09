Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó una disminución de los homicidios dolosos en Guerrero del 24% desde que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 9 de enero en Acapulco, Figueroa indicó que también se presentó en el estado una baja de los delitos de alto impacto en 18%.

Expuso que desde 2019, 2025 “es el año más bajo”: “La reducción entre 2024 y 2025 es del 24% en los homicidios, al pasar de 4.7 a 3.6 homicidios en promedio diario”.

Expuso la tendencia del delito de homicidio doloso de manera mensual: “Es una reducción del 65%, de octubre de 2024 a diciembre de 2025, que también, como decía la gobernadora (Evelyn Salgado), diciembre de 2025 también registró el promedio de homicidios más bajo de los últimos años”.

Delitos de alto impacto reportan baja de 18%

En cuanto al promedio de diario de delitos de alto impacto en Guerrero, si se compara 2025 con 2024, se observa una reducción del 18%, al pasar de 11.89 diarios a 9.72. “Destacando también 2025 como el año más bajo de los últimos 8 años”, dijo Marcela Figueroa.

“Prácticamente, en todos los delitos de alto impacto hay una reducción”, dijo al indicar que el robo a negocio con violencia se redujo en 49.4%; robo a casa habitación con violencia presenta una disminución de 45.8%; robo a transeúnte con violencia disminuyó 27.8%; extorsión se redujo 20%; robos con violencia disminuyó 17.8%.

Delitos de alto impacto reportan baja de 18% en Guerrero. Foto: Ilustrativa

Agregó que el robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 14.9%; otros robos con violencia, con disminución de 5.1%; y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 2.6%.

En el caso del feminicidio y del secuestro, estos delitos se mantuvieron sin cambio, reportó.

Abundó que en el caso del feminicidio se mantuvo en 0.6 en promedio diario, mientras que secuestro en 0.01.

Sobre homicidios dolosos en Acapulco, puntualizó una disminución del 71% entre octubre de 2024 y diciembre de 2025: En octubre de 2024 se tuvo un registro de 2.32 homicidios en promedio diario y diciembre de 2025 cerró con menos de un homicidio al día, en 0.68.

De manera anual se observó una disminución de 25% entre 2024 y 2025, al pasar de 1.76 de homicidios en promedio diario 1.32.

En cuanto a delitos de alto impacto en el municipio de Acapulco, también de forma anual se observó una reducción de 28%, pasando a cuatro diarios.

Sheinbaum Pardo destacó estas cifras desde que inició su gobierno son la estrategia de Seguridad, atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación “y mucha coordinación entre el gobierno del estado de Guerrero y el gobierno federal”.

nro/apr