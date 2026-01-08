Más Información

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 08 de enero, minuto a minuto

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Trump sube la tensión; abre ahora frentes con Rusia y la UE

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Tráiler robado se impacta en caseta de Tepotzotlán; choque provoca reducción de carriles en la México-Querétaro

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

Morena se deslinda de dichos de vocera de su partido en la CDMX; narco es uno de los principales empleadores en México, dijo

La presidenta informó que, entre septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los bajaron en 40 por ciento, es decir 34 homicidios diarios menos en el país.

"Es el número más bajo desde 2016", aseguró la mandataria federal.

Lo anterior al comenzar la conferencia matutina en Cuernavaca, Morelos, la primera fuera de Palacio Nacional para supervisar los .

Lee también

La presidenta destacó que este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad de justicia de Procuración de Justicia.

Añadió que, la estrategia de seguridad también se encuentra en coordinación con los gobernadores de las .

Lo anterior en compañía del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo; así como Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

Lee también

En su mensaje de bienvenida, la gobernadora de Morelos detalló que este jueves trabajaron de manera coordinada al revisar la estadísticas delictivas de la entidad, "es fundamental para la ciudadanía y poder revisar de manera conjunta los avances y una estrategia de seguridad nacional".

"(...) que como bien dice la Presidenta, hay estrategia y eso ha sido fundamental porque a los gobiernos de los estados nos dieron nos da una orientación el poder coincidir con los cuatro ejes que se han determinado y poder sobre todo ir evaluando los avances y los resultados", indicó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]