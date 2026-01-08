Más Información

La presidenta inició este jueves 8 de enero sus conferencias mañaneras en los estados, para encabezar de forma directa los .

La de este día se realiza en , y continuarán realizándose las conferencias hasta febrero en todas las entidades. Para el viernes se tiene prevista en Acapulco, Guerrero.

A inicio de año, recordó Sheinbaum Pardo que este nuevo formato es para tener presencia territorial enfocada en la evaluación de las condiciones de seguridad regionales.

“A partir de la próxima semana, jueves y viernes vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad. Vamos a hacer gabinetes de seguridad”, señaló el pasado 2 de enero.

Sheinbaum detalló que este esquema se replicará en todo el país, con el objetivo de recorrer las bajo el mismo formato.

