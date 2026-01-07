Autoridades federales detuvieron en Michoacán a 12 personas, aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo e inhabilitaron una toma clandestina.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones corresponden al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Indicó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, se efectuaron patrullajes y labores de proximidad en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan.

Detienen a 12 personas durante Plan Michoacán. Foto: Especial

También en Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro, además de visitas a empacadoras e industrias cítricas para brindar seguridad a trabajadores y productores.

Detienen a 12 personas durante Plan Michoacán. Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad detalló que, del 10 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, fueron detenidas 346 personas, se han asegurado 163 armas de fuego, 13 mil 442 cartuchos, 639 cargadores, 288 vehículos, 192 artefactos explosivos.

Detienen a 12 personas durante Plan Michoacán. Foto: Especial

Así como 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas, se inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

Detienen a 12 personas durante Plan Michoacán. Foto: Especial

Las instituciones reiteraron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.

apr