Autoridades federales realizaron este lunes cateos, detenciones, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional (GN), Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

En Tecate, Baja California en el rancho “Las Juntas”, elementos del Ejército localizaron e inhabilitaron un puesto de vigilancia, aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 37 cartuchos, un dron y ponchallantas.

Gabinete de Seguridad decomisa armas y drogas en nueve estados (06/01/2026). Foto: Especial

En Ciudad Juárez, Chihuahua personal de la GN, Ejército y Policía Estatal detuvieron a un hombre, incautaron un arma corta, un cargador, seis cartuchos y 500 pastillas de fentanilo.

En Acapulco, Guerrero integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ejército y Secretaría de Marina (Semar) capturaron a un hombre, le aseguraron dosis de droga y un arma de fuego.

En Aquila, Michoacán en el poblado “Las Parotitas”, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad, incautaron 25 bultos con aproximadamente 300 kilos de marihuana.

En Múgica, en el poblado Nueva Italia, elementos de GN, Ejército y Policía Estatal localizaron un vehículo, aseguraron dos armas largas, 18 cargadores, 240 cartuchos, diversas dosis de metanfetamina y marihuana, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

En Culiacán, Sinaloa en la colonia Las Alamedas, elementos de GN detuvieron a cinco personas, aseguraron cuatro armas largas, nueve cargadores, 229 cartuchos, tres chalecos tácticos, seis placas balísticas y un vehículo.

En Centro, Tabasco en el libramiento Villahermosa, elementos de GN, al efectuar una inspección vehicular, detuvieron a una persona, aseguraron un tractocamión acoplado a un autotanque con 45 mil litros de hidrocarburo por no contar con la documentación que justificara la legal posesión.

Armas aseguradas en nueve estados (06/01/2026). Foto: Especial

En Matamoros, Tamaulipas derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de FGR, Interpol y SSPC coordinaron la recepción de una persona deportada que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de portación de arma de fuego.

En Nuevo Laredo, en la carretera a Monterrey, elementos de SSPC y GN detuvieron a un hombre y aseguraron un tractocamión acoplado a una caja seca que transportaba en cubitanques 30 mil litros de hidrocarburo.

En Coatzacoalcos, Veracruz en la colonia 24 de octubre, elementos de Semar, Ejército, GN, Fiscalía y Policía Estatal ejecutaron una orden de cateo en un inmueble donde detuvieron a tres personas, aseguraron tres armas largas, nueve cargadores, 237 cartuchos, 28 dosis de drogas, ponchallantas y un vehículo.

En Zacatecas, elementos de GN y Fiscalía Estatal catearon un inmueble donde detuvieron a dos personas, aseguraron dos armas largas, 13 cargadores, 390 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y un equipo de radiocomunicación.

