Como resultado de labores de investigación, inteligencia y vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en posesión de aparente droga y un vehículo posiblemente relacionado con el robo de relojes de alta gama a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la dependencia policial, la detención se llevó a cabo en la colonia Moctezuma Segunda Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde los oficiales aseguraron a un sujeto que portaba 220 dosis de aparente marihuana, además de un teléfono celular y dinero en efectivo.

Las autoridades informaron que, derivado del seguimiento a diversas carpetas de investigación por robos cometidos en agravio de usuarios del AICM, se identificó un vehículo color blanco en el que presuntamente se desplazaban los responsables, mismo que era observado entrando y saliendo de la terminal aeroportuaria. Ante ello, se implementaron técnicas de análisis e inteligencia policial.

Lee también Desmantelan tienda de sustancias ilícitas en Maxcanú, Yucatán; reportan diversos detenidos

Durante un recorrido de reconocimiento sobre el Eje 1 Norte, casi esquina con Circuito Interior, los policías ubicaron el automóvil con placas de circulación del Estado de México, cuyo conductor mostraba una actitud inusual al circular con la ventanilla semiabierta. Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación, se localizaron las dosis de droga.

El detenido, un hombre de 35 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, junto con la droga asegurada y el vehículo, quien determinará su situación jurídica.

La SSC señaló que, tras un cruce de información, se estableció que el sujeto posiblemente está relacionado con un grupo delictivo dedicado al robo de relojes de alta gama y al narcomenudeo, que opera principalmente en las inmediaciones del AICM, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Lee también Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

Asimismo, se informó que el automóvil asegurado estaría vinculado a un percance vial ocurrido el 10 de mayo de 2025, en el que una persona resultó lesionada. Además, el detenido cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2025, por el delito de lesiones culposas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa